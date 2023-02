Eli Iserbyt sluit seizoen in schoonheid af met winst in Brussel én eindzege in X²O-trofee

Al in de eerste ronde werd duidelijk dat het vandaag niet van Laurens Sweeck zou komen. Hij had geen zin in de Universiteitscross en nam een snipperdag om uiteindelijk pas 14e te worden.

Eli Iserbyt en Lars van der Haar hadden wel hun zinnen gezet op de slotmanche van de X²O-trofee. Met z'n tweeën haspelden ze een razendsnelle openingsronde af, enkel Michaël Vanthourenhout raakte nog bij de twee vinnige springveren.

De Nederlandse kampioen zat gevangen tussen de jongens van Pauwels Sauzen-Bingoal en toen Iserbyt in de vierde ronde ging, had Van der Haar het moeilijk om te volgen.

Ronde na ronde werd de voorsprong van Iserbyt groter, zelfs een slipper in het amfitheater hield hem niet meer van dag- en eindwinst.

Vanthourenhout maakt het rood-zwarte feestje compleet, Van der Haar werd derde. Jens Adams viel net naast het podium, maar springt in de eindstand wel nog over Ronhaar, die een slechte dag had, naar de vierde plaats.