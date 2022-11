Kijk om 15 uur naar de cross in Kortrijk: wint Pidcock voor het eerst in zijn regenboogtrui?

clock 13:44 13 uur 44. Pidcock slaat over de kop tijdens verkenning, Nys snelt hem te hulp. Pidcock slaat over de kop tijdens verkenning, Nys snelt hem te hulp

clock 13:34 13 uur 34. stadscross. De deelnemers crossen vanmiddag in het noorden van de stad, op slechts enkele honderden meters van de Grote Markt. Een stadscross, maar de typische ingrediënten van een klassieke veldrit ontbreken niet: passages door het zand, korte heuveltjes en snelle grasstroken die de Leieboorden sieren. Nieuw is dat het parcours dit jaar in de tegenovergestelde richting ten opzichte van vorig jaar zal lopen. Om de snelheid er wat uit halen. . stadscross De deelnemers crossen vanmiddag in het noorden van de stad, op slechts enkele honderden meters van de Grote Markt.

clock 13:30 13 uur 30. livestream. De uitzending is begonnen. Kijk hier en op Canvas naar de cross. Renaat Schotte en voormalig wereldkampioen Paul Herygers verzorgen het commentaar vanuit Kortrijk. . livestream De uitzending is begonnen. Kijk hier en op Canvas naar de cross. Renaat Schotte en voormalig wereldkampioen Paul Herygers verzorgen het commentaar vanuit Kortrijk.

clock 10:24 10 uur 24. Pidcock versus Van der Haar en de Belgen. In zijn 2e cross kwam Tom Pidcock vorig weekend ruiken aan de zegebloemen, enkel Michael Vanthourenhout was toen een maatje te sterk. Vandaag krijgt de wereldkampioen een nieuwe kans. Grootste tegenstanders worden opnieuw Vanthourenhout, X²O-leider Van der Haar, Iserbyt en Sweeck. Op Mathieu van der Poel is het nog een dagje wachten. Hij begint morgen in Hulst (Wereldbeke) aan zijn cross-seizoen. . Pidcock versus Van der Haar en de Belgen In zijn 2e cross kwam Tom Pidcock vorig weekend ruiken aan de zegebloemen, enkel Michael Vanthourenhout was toen een maatje te sterk.



