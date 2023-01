LIVESTREAM: Van der Poel rijdt verstandig rond, nieuw duel met Van Aert

clock 15:38 15 uur 38. Van Aert verkoopt zijn remgreep geregeld een tik. Een gevolg van de materiaalwissel? Voorlopig blijft het duo braafjes samen. . Van Aert verkoopt zijn remgreep geregeld een tik. Een gevolg van de materiaalwissel? Voorlopig blijft het duo braafjes samen.

clock 15:37 15 uur 37. Einde ronde 5. Terwijl Van Aert blijft stampen, valt Adams uit de top 5. De pikorde op 3 ronden van het einde: Van Aert Van der Poel Iserbyt op 44" Van der Haar en Ronhaar op 54" Hermans, Adams en Mason op 1'10"

clock 15:34 15 uur 34. Iserbyt bevestigt zijn progressie en gaat voor de 3e plaats. Hij staat er weer.

clock 15:34 15 uur 34. Wordt dit weer een rondje van Van Aert? Hij waant zich even op de Ventoux en wil Van der Poel afmatten. De Nederlander lijkt tegen zijn instinct te crossen. Werpt dat straks zijn vruchten af?

clock 15:33 15 uur 33. Adams komt ten val en zakt verder weg.

clock 15:32 Val Adams. Het wordt even zwart voor de witte Adams. Hij schuift onderuit en heeft weer zadelproblemen. Iserbyt en Ronhaar zitten op podiumkoers.

clock 15:30 15 uur 30. Van Aert gaat de materiaalpost in en moet even een gaatje laten op Van der Poel.

clock 15:29 15 uur 29. Einde ronde 4. We zijn halfweg. Van der Poel probeert het even, maar gaat weer in het defensief en laat Van Aert als het ware terugkeren. Adams verachtert en wordt bijgebeend door Ronhaar en Iserbyt.

clock 15:29 Adams heeft even problemen met zijn zadel.

clock 15:29 15 uur 29. Van Aert wisselt nog eens, maar dat gaat niet vlekkeloos. Hij klikt niet meteen vast en verkoopt enkele tikken aan zijn schakelsysteem. Zo heeft Van der Poel een klein gaatje. Wat doet hij daarmee?

clock 15:26 15 uur 26. Van der Poel neemt deze lus voor zijn rekening, maar hij crosst duidelijk met zijn verstand. Op positie 3 heeft het zadel van Adams een forse knak gehad. Dat staat helemaal verkeerd, maar de post nadert.

clock 15:24 15 uur 24. Van der Poel lost Van Aert af, maar zijn handrem lossen, dat doet hij niet. Adams is een dankbare jongen en neemt de overzetboot. We hebben weer bijna 3 leiders, maar daar is de Skiberg weer.

clock 15:23 15 uur 23. De toeschouwers krijgen wat ze willen: een duel! Ruben Van Gucht.

clock 15:22 15 uur 22. Einde ronde 3. Met de finish in zicht temporiseert Van Aert. Van der Poel houdt zich koest, Adams ruikt een terugkeer. In de achtergrond is Van der Haar even spoorloos. Dat is zeer goed nieuws voor leider Iserbyt.

clock 15:20 15 uur 20. Van Aert en Van der Poel voeren een synchrone wissel door. Adams past, maar het brengt hem geen meter dichter.

clock 15:20 15 uur 20. Moedige Adams moet er nu toch af.

clock 15:19 15 uur 19. Adams lost. Na ruim een kwart begint Van Aert de rest nu toch te martelen. Adams lijkt zich gewonnen te geven. Op naar een duel?

clock 15:18 15 uur 18. Van Aert lijkt te wachten op zijn pitstop, Van der Poel houdt zichzelf in bedwang. De wedstrijd moet nog ontpoppen en toch ziet Adams steeds meer af.

clock 15:17 15 uur 17. Op zijn 30e beleeft Jens Adams misschien wel de dag van zijn leven. Hij kent de Belgische kampioen en de Nederlandse grootmeester natuurlijk, maar in hun gezelschap cruisen, dat zal ook voor hem een verrassing zijn.

clock 15:16 Van Aert, Van der Poel en de verrassende Adams rijden op kop.

clock 15:16 15 uur 16. Van Aert brieft zijn entourage in de materiaalpost. Wat staat er op zijn verlanglijstje? Een aanpassing van de bandendruk?

clock 15:14 15 uur 14. Einde ronde 2. Tijd voor de verschillen: Van der Poel, Van Aert en Adams Iserbyt, Van der Haar en Ronhaar op 13"

clock 15:14 15 uur 14. Het gaspedaal wordt nog niet in alle hevigheid ingedrukt, want Van Aert en Adams geven geen krimp. Met z'n drieën blijven ze broederlijk samen.

clock 15:13 15 uur 13. Ploegleider Christoph Roodhooft ziet hoe zijn poulain nu toch van jetje geeft: "Ik had er goeie hoop op, maar hij neemt weer het initiatief."

clock 15:13 15 uur 13. Van der Poel prikt een eerste keer, maar krijgt Van Aert en Adams er nog niet af.

clock 15:12 15 uur 12. Het gezicht van Adams wordt bijna even bleek als zijn shirt: Van der Poel en Van Aert proberen te volgen kan zijn doodvonnis betekenen. Hij ziet af.

clock 15:11 15 uur 11. Van der Poel kan het niet laten. Het begint te kriebelen. Paul Herygers.

clock 15:10 15 uur 10. Op de Skiberg krijgen we nu toch een wissel: Van der Poel neemt voor het eerst het heft in handen. Voelt hij zich zo goed en kan hij zich niet bedwingen?

clock 15:09 15 uur 09. Voorlopig houdt Van der Poel woord: hij bekijkt het allemaal vanuit de 3e stelling. De initiatiefnemer van de kerstperiode wacht af.

clock 15:09 15 uur 09. Van Aert, Van der Poel en Adams gaan er al meteen vandoor.

clock 15:08 15 uur 08. Einde ronde 1. De passage: Van Aert, Adams en Van der Poel Iserbyt, Van der Haar en Ronhaar op 6" Soete, Merlier en Kielich op 14"

clock 15:06 15 uur 06. Van Aert wordt gesteund door heel veel supporters en wil hen op hun wenken bedienen. Hij jaagt het tempo nog wat meer de hoogte in.

clock 15:05 15 uur 05. Adams vreest een te snelle start niet en blijft mennen. Van Aert en Van der Poel zien het graag gebeuren, Iserbyt en Van der Haar kijken vooral naar elkaar als concurrenten voor het klassement.

clock 15:03 15 uur 03. Adams verrast . Er vallen - zowaar onder impuls van Adams - meteen gaatjes. Van Aert en Van der Poel gaan gezwind mee, de rest hapt even naar adem.

clock 15:02 15 uur 02. Van Aert schuift richting de atletiekpiste door naar de koppositie. Daar begint de kermis met de eerste beklimming van de Skiberg.

clock 15:01 15 uur 01. Van der Haar, Van der Poel, Van Aert, Iserbyt, Merlier en Adams: zo peddelen ze rond. Hermans heeft zijn start wat gemist.

clock 15:00 15 uur . Start! De jasjes zijn weggegooid: de duiven worden losgelaten. Ei zo na iets te vroeg, maar alles verloopt correct. Van der Haar is uitstekend weg voor Van der Poel en Van Aert.

clock 14:57 14 uur 57. Het is tijd voor de volgende ronde in deze bokskamp. Op punten leidt Van Aert, maar wie ligt straks knock-out in Hoogerheide? Ruben Van Gucht.

clock 14:01 14 uur 01. Van Aert: "Dagje in de zetel gelegen met Nieuwjaar".

clock 14:01 14 uur 01. Van der Poel: "Misschien nieuwe strategie proberen: ook iets meer in het wiel blijven zitten".

clock 14:01 14 uur 01. Iserbyt: "Het parcours dit jaar ligt me iets beter".

clock 13:41 13 uur 41. Ook Wout van Aert weet hoe de ondergrond in Herentals erbij ligt. "Het scorebord staat weer op 0", zegt hij in zijn woonplaats. "Of ik oudejaarsavond heb overleefd? Ik moest vechten om middernacht te halen. Van de vanillejenever heb ik even geproefd, maar de rest heb ik aan mijn vrienden gelaten." "Ik heb op nieuwjaar een dagje in de zetel gelegen en moest gisteren weer in gang geraken. Soms is dat een vergiftigd geschenk, zo'n dagje rust."



clock 13:31 13 uur 31. Winnen wordt weer zeer moeilijk, maar ik blijf het proberen. Misschien moet ik ook eens een andere tactiek hanteren: meer in het wiel zitten en afwachten. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck).

clock 13:26 13 uur 26. Iserbyt: "Podium moet realistisch zijn". Leider Eli Iserbyt heeft zonet zijn verkenning afgewerkt. "Ik had liever iets langer genoten na Baal. Mijn benen voelen vermoeid aan, maar dat is normaal in deze periode. Ik sta hier toch met een goed gevoel aan de start", zegt hij. "Dit parcours ligt me iets beter dan de vorige jaren. Ik moet vooral Lars van der Haar in de gaten houden, want tegen Wout van Aert en Mathieu van der Poel zal er niet veel te doen zijn. Ik hoop op het podium te staan en ik denk dat dat realistisch is."

clock 12:36 12 uur 36. Vorig jaar won een lachende Wout van Aert.

clock 10:27 10 uur 27. Ik ben gewoon niet klaar om te crossen vandaag, maar ik heb een goed blok tijdens de kerstperiode gehad. Ik haal er veel positieve zaken uit. Het is nu tijd om er een lijn onder te trekken. Tom Pidcock (Ineos Grenadiers).

clock 09:46 Naast Tom Pidcock ontbreekt ook Europees kampioen Michael Vanthourenhout.

clock 08:38 08 uur 38. Eén en livestream. Om 13.45 uur rijden de vrouwen in Herentals, om 15 uur de mannen. Beide wedstrijden worden uitgezonden op Eén en met livestream. Om 13.30 uur begint de voorbeschouwing bij de vrouwen, om 14.40 uur die bij de mannen.

clock 03-01-2023 03-01-2023. clock 17:22 17 uur 22. Tom Pidcock heeft getest, maar hij had al snel door dat morgen koersen in Herentals geen optie was. Hij heeft nog te veel last van zijn blessures na de val. Kurt Bogaerts, trainer Tom Pidcock.