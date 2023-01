Verjaag je nieuwjaarskater met de traditionele veldritafspraak op 1 januari

clock 11:55

11 uur 55. Wie staan er allemaal aan de start? Geen Wout van Aert of Mathieu van der Poel dit jaar in Baal, zodat Tom Pidcock de grote blikvanger moet worden. Eli Iserbyt en Lars van der Haar vechten een spannend duel uit in de X²O-trofee (op 4 seconden van elkaar) en zij zijn er uiteraard ook bij, net als Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck. Voor de rest is het uitkijken wat Thibau Nys in zijn speeltuin kan tegen de profs. .