Wout van Aert toont met masterclass in Flandriencross dat hij klaar is voor het WK

Ja, Wout van Aert had gekeken naar de vrouwencross waar Fem van Empel al in de eerste ronde de rest achterliet. Hij gaf een eigen interpretatie aan wat hij daaruit had geleerd: op het zware parcours in Hamme was het verstandig het alleen te doen.

Van Aert wachtte wel iets langer dan Van Empel. Tot de derde ronde bleef hij in de pas, maar op de zware loopstrook in de diepe modder stond er geen rem meer op zijn kracht. Hij sloeg een klein gaatje en twee snelle rondes volstonden daarna om een overtuigende kloof te slaan.

Interessanter was wat zich achter de rug van Van Aert afspeelde. Daar zorgde Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions) voor de verrassing van de dag. De loopstroken waren ook spek naar zijn bek. Samen met Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout reed hij voor het podium.