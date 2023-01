LIVESTREAM Flandriencross: wie doet Wout van Aert wat in Hamme?

clock 15:39 15 uur 39. Van der Haar dan toch naar plaats vijf. Van der Haar is dan toch voorbij Mason geraakt. Hij rijdt en loopt rond op zo'n 20 seconden van de drie achtervolgers. Kan het dan toch nog voor een podiumplaats (en het klassement)? . Van der Haar dan toch naar plaats vijf Van der Haar is dan toch voorbij Mason geraakt. Hij rijdt en loopt rond op zo'n 20 seconden van de drie achtervolgers. Kan het dan toch nog voor een podiumplaats (en het klassement)?

clock 15:34 15 uur 34. De voorsprong van Van Aert wordt nog altijd stelselmatig uitgebouwd. Het verschil is opgelopen tot 51 seconden op zijn drie achtervolgers. Dat betekent dat van Aert in de vorige ronde zes seconden sneller reed dan het trio. . De voorsprong van Van Aert wordt nog altijd stelselmatig uitgebouwd. Het verschil is opgelopen tot 51 seconden op zijn drie achtervolgers. Dat betekent dat van Aert in de vorige ronde zes seconden sneller reed dan het trio.

clock 15:33 15 uur 33. Ronhaar verbaast me niet op dit parcours. Als er gelopen moet worden, is hij van de beteren. Sven Nys - ploegleider. Ronhaar verbaast me niet op dit parcours. Als er gelopen moet worden, is hij van de beteren. Sven Nys - ploegleider

clock 15:28 15 uur 28. Einde ronde vier. Iiserbyt, Ronhaar en Vanthourenhout zijn opnieuw samen op het moment dat ze aan ronde vijf beginnen. De achterstand op Van Aert is 45 seconden. In de verte heeft Van der Haar moeite om Mason bij te halen. . Einde ronde vier Iiserbyt, Ronhaar en Vanthourenhout zijn opnieuw samen op het moment dat ze aan ronde vijf beginnen. De achterstand op Van Aert is 45 seconden. In de verte heeft Van der Haar moeite om Mason bij te halen.

clock 15:24 15 uur 24. Foutje van Ronhaar. Problemen voor Ronhaar. Net na de balkjes heeft hij iets voorgehad buiten beeld. Hij kan snel opnieuw op de fiets, maar ziet Vanthourenhout en Iserbyt een beetje kleiner worden. . Foutje van Ronhaar Problemen voor Ronhaar. Net na de balkjes heeft hij iets voorgehad buiten beeld. Hij kan snel opnieuw op de fiets, maar ziet Vanthourenhout en Iserbyt een beetje kleiner worden.

clock 15:20 Einde ronde drie. Achter de rug van Van Aert valt het stil. De achterstand van Vanthourenhout, Ronhaar en Iserbyt is 24 seconden. Mason rijdt rond op 43 seconden van Van Aert en Van der Haar op 46 seconden. . 15 uur 20. time difference Einde ronde drie Achter de rug van Van Aert valt het stil. De achterstand van Vanthourenhout, Ronhaar en Iserbyt is 24 seconden. Mason rijdt rond op 43 seconden van Van Aert en Van der Haar op 46 seconden.

clock 15:17 15 uur 17. Trio in de achtervolging. Ronhaar, Vanthourenhout en Iserbyt vormen het eerste groepje achter leider Van Aert. Op de vierde plaats toont Mason zijn Britse trui. . Trio in de achtervolging Ronhaar, Vanthourenhout en Iserbyt vormen het eerste groepje achter leider Van Aert. Op de vierde plaats toont Mason zijn Britse trui.

clock 15:17 15 uur 17. Van der Haar valt, Van Aert is ondertussen weggereden: "Hij heeft ons een beetje verrast". Van der Haar valt, Van Aert is ondertussen weggereden: "Hij heeft ons een beetje verrast"

clock 15:16 15 uur 16. Van Aert solo. Ronde drie is het moment voor een one man show. In geen tijd is de concurrentie niet meer te zien. De rest weet nu al dat ze rijden voor de tweede plaats, zonder ongelukken bij Van Aert. . Van Aert solo Ronde drie is het moment voor een one man show. In geen tijd is de concurrentie niet meer te zien. De rest weet nu al dat ze rijden voor de tweede plaats, zonder ongelukken bij Van Aert.

clock 15:15 15 uur 15. Ik denk niet dat Van der Haar echt nog bezig is met dit eindklassement. Sven Nys - ploegleider. Ik denk niet dat Van der Haar echt nog bezig is met dit eindklassement. Sven Nys - ploegleider

clock 15:14 Van der Haar tegen de grond. Een stuurfout in een kleine afdaling is fataal voor Lars van der Haar. Hij gaat tegen de grond en houdt zo op ploegmaat Nys op. Geen goed nieuws met het oog op het klassement. . 15 uur 14. fall Van der Haar tegen de grond Een stuurfout in een kleine afdaling is fataal voor Lars van der Haar. Hij gaat tegen de grond en houdt zo op ploegmaat Nys op. Geen goed nieuws met het oog op het klassement.

clock 15:12 15 uur 12. Van Aert zet de loopturbo aan. Er staat geen maat op Van Aert op de modderige loopstrook. Het is hier dat hij makkelijk naar de leiding gaat. Vanthourenhout probeert mee te gaan en ook Ronhaar lijkt prima benen te hebben vandaag. . Van Aert zet de loopturbo aan Er staat geen maat op Van Aert op de modderige loopstrook. Het is hier dat hij makkelijk naar de leiding gaat. Vanthourenhout probeert mee te gaan en ook Ronhaar lijkt prima benen te hebben vandaag.

clock 15:10 15 uur 10. In de verte zien we Lars van der Haar opnieuw in beeld komen. De tweede in het klassement lijkt met wat vertraging in koers te komen. . In de verte zien we Lars van der Haar opnieuw in beeld komen. De tweede in het klassement lijkt met wat vertraging in koers te komen.

clock 15:10 15 uur 10. Vanthourenhout gaat klaar zijn voor het WK. Paul Herygers. Vanthourenhout gaat klaar zijn voor het WK. Paul Herygers

clock 15:09 15 uur 09. Vanthourenhout lijkt toch niet veel last te hebben van een verstopte neus en longen. Hij neemt de koppositie, met in zijn wiel Van Aert. . Vanthourenhout lijkt toch niet veel last te hebben van een verstopte neus en longen. Hij neemt de koppositie, met in zijn wiel Van Aert.

clock 15:09 15 uur 09. Bij de vrouwen was Van Empel nu al weg. Ruben Van Gucht. Bij de vrouwen was Van Empel nu al weg. Ruben Van Gucht

clock 15:07 15 uur 07. Einde ronde een. Van Aert heeft zich ondertussen in het wiel van Soete genesteld, die nog altijd aan de leiding rijdt bij het einde van de eerste ronde. Iserbyt, Vanthourenhout, Nys en Ronhaar hangen er ook nog aan. . Einde ronde een Van Aert heeft zich ondertussen in het wiel van Soete genesteld, die nog altijd aan de leiding rijdt bij het einde van de eerste ronde. Iserbyt, Vanthourenhout, Nys en Ronhaar hangen er ook nog aan.

clock 15:04 15 uur 04. In de modderzone gaan we zien hoe ver de pk's van Van Aert reiken. . Ruben Van Gucht. In de modderzone gaan we zien hoe ver de pk's van Van Aert reiken. Ruben Van Gucht

clock 15:03 15 uur 03. Soete aan de leiding. Daan Soete is de verrassende leider van de wedstrijd in de eerste ronde. Zo kan hij zijn matige seizoen toch een likje verf geven misschien. . Soete aan de leiding Daan Soete is de verrassende leider van de wedstrijd in de eerste ronde. Zo kan hij zijn matige seizoen toch een likje verf geven misschien.

clock 15:01 15 uur 01. Van Aert wisselt meteen van fiets en dat kost plaatsen. hij nestelt zich in het wiel van Nys rond de vijfde plaats. Vanthourenhout is na zijn ziekte goed vertrokken en rijdt als tweede rond voor Iserbyt. . Van Aert wisselt meteen van fiets en dat kost plaatsen. hij nestelt zich in het wiel van Nys rond de vijfde plaats. Vanthourenhout is na zijn ziekte goed vertrokken en rijdt als tweede rond voor Iserbyt.

clock 15:01 15 uur 01 match begonnen start time Van Aert als beste vertrokken De topfavoriet duikt meteen als eerste het veld in. Thibaut Nys blijft een tijdje naast Van Aert en zit zo mee voorin bij het begin.

clock 14:56 14 uur 56. Ik hoop dat het crossgevoel nog iets beter is vandaag na de stage in Spanje. Wout van Aert. Ik hoop dat het crossgevoel nog iets beter is vandaag na de stage in Spanje. Wout van Aert

clock 14:55 14 uur 55. Ik draag nog een beetje de gevolgen mee van een ziekte, maar het gaat wel al beter. Vooral mijn ademhaling en longen moeten wat wennen. Michael Vantourenhout. Ik draag nog een beetje de gevolgen mee van een ziekte, maar het gaat wel al beter. Vooral mijn ademhaling en longen moeten wat wennen. Michael Vantourenhout

clock 13:05 13 uur 05. Geen titelverdediger en MVDP. Laurens Sweeck was vorig jaar de beste in Oost-Vlaanderen, maar doet dit jaar niet mee. Zoek ook niet naar Mathieu van der Poel of Tom Pidcock. . Geen titelverdediger en MVDP Laurens Sweeck was vorig jaar de beste in Oost-Vlaanderen, maar doet dit jaar niet mee. Zoek ook niet naar Mathieu van der Poel of Tom Pidcock.

clock 13:01 13 uur 01. Nog volop spanning in X2O. De strijd om de eindzege lijkt een duel te worden tussen Eli Iserbyt en Lars van der Haar. De Belg begint aan deze zesde manche met een voorsprong van 1'36" op de Nederlander. . Nog volop spanning in X2O De strijd om de eindzege lijkt een duel te worden tussen Eli Iserbyt en Lars van der Haar. De Belg begint aan deze zesde manche met een voorsprong van 1'36" op de Nederlander.

clock 12:57 12 uur 57. Derde keer Wout van Aert? Wout van Aert is de publiekstrekker in Hamme. Geen Van der Poel of Pidcock. Van Aert aast op een derde zege in Hamme en wil zo met een goed gevoel afzakken naar het WK volgend weekend. Al dateert die laatste zege al van 2015. . Derde keer Wout van Aert? Wout van Aert is de publiekstrekker in Hamme. Geen Van der Poel of Pidcock. Van Aert aast op een derde zege in Hamme en wil zo met een goed gevoel afzakken naar het WK volgend weekend. Al dateert die laatste zege al van 2015.



clock 28-01-2023 28-01-2023.

clock 13:45 13 uur 45. Het is belangrijk dat Michael in aanloop naar het wereldkampioenschap van volgende week toch nog wat competitieritme kan inlassen. Dat zal dus gebeuren in Hamme. Wat betreft de cross in Besançon had Michael wel een selectie ontvangen, maar we kiezen ervoor die wedstrijd links te laten liggen. Wij mogen onze renner na zijn ziekte zeker niet te veel belasten. Jurgen Mettepenningen (ploegmanager Pauwels-Sauzen Bingoal). Het is belangrijk dat Michael in aanloop naar het wereldkampioenschap van volgende week toch nog wat competitieritme kan inlassen. Dat zal dus gebeuren in Hamme. Wat betreft de cross in Besançon had Michael wel een selectie ontvangen, maar we kiezen ervoor die wedstrijd links te laten liggen. Wij mogen onze renner na zijn ziekte zeker niet te veel belasten. Jurgen Mettepenningen (ploegmanager Pauwels-Sauzen Bingoal)