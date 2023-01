Winching up, winching down! Kijk vanmiddag naar de Duinencross in Koksijde

clock 09:30

09 uur 30. Sweeck: "Week zonder cross heeft me deugd gedaan". Laurens Sweeck is vanmiddag weer van de partij. Een stevige verkoudheid hield hem de voorbije dagen weg uit Loenhout, Baal en Herentals. "Ik ben even ziek geweest, overgekregen van de kinderen”, legt Sweeck uit op de website van de organisatie. "Die rugproblemen in Zolder en Diegem waren daar wellicht het gevolg van." "Nu heb ik het gevoel dat een week zonder cross me deugd heeft gedaan. Dat herstel had ik nodig", gaat Sweeck voort. "Ik hoop in Koksijde terug aan te knopen met de goede vorm van voor de eindejaarsperiode om zo vertrouwen op te bouwen richting het BK." In Koksijde vindt Sweeck zijn geliefkoosde ondergrond terug: mul zand. "Ik kom heel graag in Koksijde, al is het voordeel voor de echte zandspecialisten de laatste jaren iets kleiner geworden. Het is nu vooral een cross waar de conditie het verschil maakt." .