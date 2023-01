Van Aert vliegt weg van Van der Poel en deelt uppercut uit in Koksijde

clock 16:14 16 uur 14. Ik had ineens weer veel last van mijn rug. Dat is kl*te. Jammer, want ik had deze cross aangestipt. Mathieu van der Poel. Ik had ineens weer veel last van mijn rug. Dat is kl*te. Jammer, want ik had deze cross aangestipt. Mathieu van der Poel

clock 16:08 16 uur 08. Die meppen? Dat is voor de show. Hopelijk appreciëren de mensen dat. Wout van Aert.

clock 16:07 16 uur 07. top 10. 1. Van Aert 2. Van der Poel 3. Sweeck 4. Iserbyt 5. Van der Haar 6. Vandeputte 7. Adams 8. Ronhaar 9. Kuypers 10. Soete .

clock 16:05 16 uur 05. Iserbyt verstevigt leidersplaats in X²O-trofee. Na Sweeck (3e), komt Iserbyt binnen. Hij smeert Van der Haar 8 seconden extra aan in de tussenstand van de X²O-trofee. .

clock 16:04 16 uur 04. Mathieu van der Poel finisht op anderhalve minuut. .

clock 16:02 16 uur 02. finish: Van Aert bokst zichzelf over de streep. Wout van Aert heeft een uppercut uitgedeeld. Dat is alleszins het gebaar dat hij uitbeeldt aan de finish. .

clock 16:01 16 uur 01. WVA - MVDP 5-3. Wout van Aert klopt Mathieu van der Poel voor de 5e keer dit seizoen. Eerder won hij de duels in Mol, Zolder, Diegem en Loenhout. Nu boekt hij een zege met een gouden randje. .

clock 15:57 15 uur 57. tussenstand. 1. Van Aert 2. Van der Poel - op 1'12" 3. Sweeck - 1'45" 4. Iserbyt - 2'12" 5. Van der Haar - 2'17" .

clock 15:54 laatste ronde. Wout van Aert begint aan zijn laatste (ere)ronde. De handen gaan op mekaar voor de man met rugnummer 2. Mathieu van der Poel volgt op meer dan een minuut. . 15 uur 54. last km laatste ronde

Mathieu van der Poel volgt op meer dan een minuut.

clock 15:53 einde race Stybar. Ook Zdenek Stybar moet het pand verlaten. De 3-voudige wereldkampioen rijdt sinds kort voor de Australische formatie Jayco-AlUla. . 15 uur 53. give up

clock 15:51 15 uur 51. Eli Iserbyt is een hele goede zaak aan het doen in het klassement. Na vandaag lijkt het moeilijk om hem nog bij te benen. Jurgen Mettepenningen.

clock 15:48 15 uur 48. Van der Poel moet nog flink doortrappen in de regen. Sweeck volgt op enkele seconden. .

clock 15:47 Florian Vermeersch stapt af. Wegrenner Florian Vermeersch houdt het voor bekeken. Net als in Herentals zal de Lotto-renner de finish niet halen. . 15 uur 47. give up

clock 15:44 15 uur 44. "De Van Aert van in Valkenburg". Met open mond staan we te kijken naar de demonstratie van Wout van Aert. "Dit is de Van Aert van het WK in Valkenburg", horen we collega's zeggen op de redactie. Ter herinnering: Van Aert won toen met meer dan 2 minuten voorsprong op Vanthourenhout en Van der Poel. .



clock 15:42 15 uur 42. Van der Poel lijkt weer last te hebben van de rug, en volgt op bijna minuut van Van Aert.

clock 15:41 15 uur 41. tussenstand. 1. Van Aert 2. Van der Poel - op 52" 3. Sweeck - 1'12" 4. Van der Haar - 1'50" 5. Iserbyt - 1'51" .

clock 15:40 15 uur 40. Van der Poel gaat niet meer voluit. Hij rijdt op 80 procent nu. Paul Herygers.

clock 15:38 44 seconden. Wout van Aert haalt verschroeiend uit. Mathieu van der Poel moet al 44 seconden prijsgeven. Hij neemt de tijd om zijn rug te rekken. . 15 uur 38. time difference

clock 15:36 15 uur 36. Terwijl de top 3 lijkt vast te liggen, is het uitkijken naar de strijd om de 4e plaats. Eli Iserbyt en Lars van der Haar spelen haasje-over in Koksijde. .

clock 15:36 15 uur 36. Applaus van het publiek voor een mooie koprol in het zand.

clock 15:35 15 uur 35. Voor Van der Poel is het al game over. Paul Herygers.

clock 15:33 15 uur 33. Alsof Wout van Aert al een ereronde fietst (en loopt). Wanneer de Belgische kampioen passeert, gaat de decibelmeter flink de hoogte in. .

clock 15:32 15 uur 32. tussenstand na 4 rondes. 1. Van Aert 2. Van der Poel - op 18" 3. Sweeck - 34" .

clock 15:31 Van Aert rijdt vooraan alleen rond in Koksijde. 15 uur 31.

clock 15:30 15 uur 30. Van der Poel op 9 seconden. Terwijl Van Aert een Japanner dubbelt, duwt onze man in het veld de chronometer in. 9 seconden verschil met Van der Poel geeft de app aan. .

clock 15:30 15 uur 30. Van Aert rijdt indrukwekkend sterke 4e ronde en zet Van der Poel op 18 seconden.

clock 15:29 15 uur 29. Sterke Van Aert zoeft vooraan weg.

clock 15:28 15 uur 28. Dat is ferm tegen de kin. Paul Herygers.

clock 15:26 15 uur 26. Van Aert gaat hard. Wout van Aert duwt stevig door in het zand. Met een prima fiets- en looppassage schudt hij Van der Poel van zich af. Sweeck had al moeten plooien. .

clock 15:24 15 uur 24. In de strijd om de X²O-trofee moet Iserbyt achtervolgen. Hij ligt in 6e, Van der Haar in 4e positie. Vandeputte vormt een buffer tussen de twee kemphanen. .

clock 15:23 15 uur 23. Sweeck rijdt even weg van Van der Poel en Van Aert.

clock 15:22 15 uur 22. Applaus voor Niels Vandeputte. De 22-jarige Kempenzoon blinkt uit in het zand. Met voorlopig een 4e plaats als beloning. .

clock 15:21 15 uur 21. aanval Sweeck. Laurens Sweeck voelt zich prima en zet zijn tegenstanders onder druk met een aanval. Lang duurt die niet. In het mulle zand sluiten Van Aert en Van der Poel weer aan. .

clock 15:20 natte cross. De toeschouwers trekken hun paraplu's open. Het begint te regenen boven de luchtmachtbasis van Koksijde. . 15 uur 20. rain

clock 15:20 15 uur 20. Foutje van Iserbyt.

clock 15:19 15 uur 19. Tyfoon-banden. Daar is de fietswissel. Wout van Aert zoekt de pits op voor een exemplaar met Tyfoon-banden, de opvolger van de klassieke Grifo's. .

clock 15:18 Van Aert, Van der Poel en Sweeck strijden voor winst in Koksijde. 15 uur 18.

clock 15:16 15 uur 16. De Grote Drie rijden op kop. Want in het zand vervangen we Tom Pidcock door Laurens Sweeck. Ruben Van Gucht.

clock 15:13 15 uur 13. Wout van Aert zet zich op kop van het trio. Omdat hij zo meteen voor een groffer bandenprofiel gaat? .

clock 15:13 15 uur 13. Sweeck en de Grote Twee. Sterk van Laurens Sweeck ook: hij sluit aan bij de Grote Twee. .

clock 15:13 15 uur 13. Van Aert dicht de kloof: "De vrienden hebben elkaar weer gevonden".

clock 15:11 15 uur 11. Ze hebben mekaar weer gevonden, de vrienden. Paul Herygers.

clock 15:10 15 uur 10. Van Aert beent zijn rivaal bij. Sterk nummer van Wout van Aert: hij loopt de kloof met Mathieu van der Poel dicht. .

clock 15:09 15 uur 09. geen wissels. Van Aert zet de achtervolging in en raast de materiaalpost voorbij. Ook Van der Poel zou met gladde banden crossen. .

clock 15:09 15 uur 09. Van der Poel slaat meteen een kloofje op Sweeck en Van Aert.

clock 15:08 15 uur 08. tussenstand na 1 ronde. 1. Van der Poel 2. Sweeck - op 5" 3. Van Aert 4. Vandeputte - 6" 5. Vandebosch - 7" .



clock 15:07 15 uur 07. Van Aert heeft geen grip. Rijdt hij met gladde tubes rond? Paul Herygers.

clock 15:05 15 uur 05. Van der Poel op en over Sweeck. Van der Poel duwt zijn fiets een eerste keer in sportmodus. Sweeck moet zijn meerdere erkennen. .

clock 15:05 15 uur 05. Van der Poel en Van Aert ruiken het gevaar en schuiven op naar plaatsen 2 en 3. .

clock 15:05 15 uur 05. Van der Poel imponeert meteen in het zand in de eerste ronde.

clock 15:02 15 uur 02. Sweeck op kop. Laurens Sweeck ruikt zijn kans en neemt de eerste plaats over van Niels Vandeputte. De zandspecialist heeft een week niet gecrost. .

clock 15:02 15 uur 02. Van Aert en Van der Poel over Merlier. Op weg naar de Herygers-duin moet Merlier plaats ruimen voor Van der Poel en Van Aert. .

clock 15:00 15 uur . start! Van der Poels ploegmaat Vandputte vliegt als eerste het zand in. Sweeck en Merlier zitten in zijn spoor. .

clock 14:58 14 uur 58. De hesjes vliegen door de lucht, nog 2 minuten en de Vlaamse Duinencross gaat van start. .

clock 14:56 14 uur 56. Ik hoef niet echt te strijden. Het wordt eerder een goede conditietest vandaag. Lars van der Haar.

clock

clock 14:53 14 uur 53. Dit is een van mijn lievelingswedstrijden. Een van de weinige echte zandcrossen. Mathieu van der Poel. Dit is een van mijn lievelingswedstrijden. Een van de weinige echte zandcrossen. Mathieu van der Poel

clock 14:52 14 uur 52. Of ik een echte zandspecialist ben? Neen, niet echt. Met een goede passage kan je wel lang op je fiets blijven. Wout van Aert. Of ik een echte zandspecialist ben? Neen, niet echt. Met een goede passage kan je wel lang op je fiets blijven. Wout van Aert

clock 13:22 13 uur 22. Van Aert - Van der Poel 4-3. Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn aan hun 8e duel van het seizoen toe. Van Aert won 1 cross meer. Antwerpen: MVDP Mol: WVA Gavere: MVDP Zolder: WVA Diegem: WVA Loenhout: WVA Herentals: MVDP . Van Aert - Van der Poel 4-3 Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn aan hun 8e duel van het seizoen toe. Van Aert won 1 cross meer.

clock 11:55 11 uur 55. Klassieker. De veldrit in Koksijde is er eentje met veel historie. Vandaag staat al de 55e editie van de Duinencross op het programma. Vooral de WK's blijven legendarisch. In 1994 veroverde onze cocommentator Paul Herygers er de regenboogtrui, in 2012 sneed Niels Albert er als beste door het zand. Ook Adrie van der Poel triomfeerde in Koksijde. . Klassieker De veldrit in Koksijde is er eentje met veel historie. Vandaag staat al de 55e editie van de Duinencross op het programma.

Vooral de WK's blijven legendarisch. In 1994 veroverde onze cocommentator Paul Herygers er de regenboogtrui, in 2012 sneed Niels Albert er als beste door het zand.

Ook Adrie van der Poel triomfeerde in Koksijde.

clock 11:53 11 uur 53. 2012: Niels Albert verovert tweede wereldtitel. 2012: Niels Albert verovert tweede wereldtitel

clock 11:52 11 uur 52. 1996: Van der Poel maakt het af met leeglopende band. 1996: Van der Poel maakt het af met leeglopende band

clock 11:50 11 uur 50. 1994: Herygers met de fameuze schouderklop voor Groenendaal. 1994: Herygers met de fameuze schouderklop voor Groenendaal

clock 11:10 11 uur 10. erelijst. 2021: Eli Iserbyt 2019: Mathieu van der Poel 2018: Mathieu van der Poel 2018: Wout van Aert (BK) 2017: Mathieu van der Poel 2015: Sven Nys 2014: Wout van Aert 2013: Niels Albert 2012: Sven Nys 2012: Niels Albert (WK) . erelijst 2021: Eli Iserbyt 2019: Mathieu van der Poel 2018: Mathieu van der Poel 2018: Wout van Aert (BK) 2017: Mathieu van der Poel

2015: Sven Nys 2014: Wout van Aert 2013: Niels Albert 2012: Sven Nys 2012: Niels Albert (WK)

clock 09:43 09 uur 43. De Duinencross is een klassieker.

clock 09:30 09 uur 30. Sweeck: "Week zonder cross heeft me deugd gedaan". Laurens Sweeck is vanmiddag weer van de partij. Een stevige verkoudheid hield hem de voorbije dagen weg uit Loenhout, Baal en Herentals. "Ik ben even ziek geweest, overgekregen van de kinderen”, legt Sweeck uit op de website van de organisatie. "Die rugproblemen in Zolder en Diegem waren daar wellicht het gevolg van." "Nu heb ik het gevoel dat een week zonder cross me deugd heeft gedaan. Dat herstel had ik nodig", gaat Sweeck voort. "Ik hoop in Koksijde terug aan te knopen met de goede vorm van voor de eindejaarsperiode om zo vertrouwen op te bouwen richting het BK." In Koksijde vindt Sweeck zijn geliefkoosde ondergrond terug: mul zand. "Ik kom heel graag in Koksijde, al is het voordeel voor de echte zandspecialisten de laatste jaren iets kleiner geworden. Het is nu vooral een cross waar de conditie het verschil maakt." . Sweeck: "Week zonder cross heeft me deugd gedaan" Laurens Sweeck is vanmiddag weer van de partij. Een stevige verkoudheid hield hem de voorbije dagen weg uit Loenhout, Baal en Herentals.

"Ik ben even ziek geweest, overgekregen van de kinderen”, legt Sweeck uit op de website van de organisatie. "Die rugproblemen in Zolder en Diegem waren daar wellicht het gevolg van."

"Nu heb ik het gevoel dat een week zonder cross me deugd heeft gedaan. Dat herstel had ik nodig", gaat Sweeck voort.

"Ik hoop in Koksijde terug aan te knopen met de goede vorm van voor de eindejaarsperiode om zo vertrouwen op te bouwen richting het BK."

In Koksijde vindt Sweeck zijn geliefkoosde ondergrond terug: mul zand. "Ik kom heel graag in Koksijde, al is het voordeel voor de echte zandspecialisten de laatste jaren iets kleiner geworden. Het is nu vooral een cross waar de conditie het verschil maakt."

clock 09:25 09 uur 25. Het voordeel voor de echte zandspecialisten is de laatste jaren iets kleiner geworden. Koksijde is nu vooral een cross waar de conditie het verschil maakt. Laurens Sweeck. Het voordeel voor de echte zandspecialisten is de laatste jaren iets kleiner geworden. Koksijde is nu vooral een cross waar de conditie het verschil maakt. Laurens Sweeck

clock 09:15 Eli Iserbyt verdedigt zijn eerste plaats in het klassement van de X²O-trofee. Michael Vanthourenhout zakt niet af naar Koksijde. 09 uur 15. Eli Iserbyt verdedigt zijn eerste plaats in het klassement van de X²O-trofee. Michael Vanthourenhout zakt niet af naar Koksijde.

