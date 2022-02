Michael Vanthourenhout wint Universiteitscross, eindwinnaar Aerts komt vroeg ten val

Toon Aerts had van de cross in Brussel nog een doel gemaakt. Maar de race kon niet slechter van start gaan voor de eindwinnaar van de X²O Trofee. Aerts trapte over zijn pedaal en mocht vanuit laatste positie aan een lange inhaalrace beginnen. Aerts zou uiteindelijk 7e worden.

Voorin was Laurens Sweeck wel goed weg, maar hij had niet zijn beste dag. Zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout had die wel en reed in de derde van negen ronden ook snel weg van de rest.

Eli Iserbyt stopte in de achtergrond perfect af in het wiel van Jens Adams, de verrassende tweede in de race. In de slotronde schudde Iserbyt Adams nog van zich af, goed voor een één-tweetje voor Pauwels Sauzen-Bingoal.

De klassementscrossen zitten erop voor dit seizoen. Volgende week wordt nog gecrost in Sint-Niklaas en Oostmalle, waarna de veldrijders aan een welverdiende rustperiode kunnen beginnen.