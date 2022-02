LIVESTREAM: Vanthourenhout soleert in Brussel, Aerts is al eindwinnaar

15:37 15 uur 37.

15:37 15 uur 37. Iserbyt bijt zich vast in het wiel van Adams. Vanthourenhout lijkt gewonnen spel te hebben als hij recht blijft. . Iserbyt bijt zich vast in het wiel van Adams. Vanthourenhout lijkt gewonnen spel te hebben als hij recht blijft.

15:36 15 uur 36. Er zit nog altijd veel leven in de brouwerij van Michael Vanthourenhout. Paul Herygers. Er zit nog altijd veel leven in de brouwerij van Michael Vanthourenhout. Paul Herygers

15:34 15 uur 34. Na zijn dramatische start is Aerts toch weer te vinden in de top 10. Hij is nu 9e en rijdt dus een ferme cross. . Na zijn dramatische start is Aerts toch weer te vinden in de top 10. Hij is nu 9e en rijdt dus een ferme cross.

15:34 15 uur 34. Van der Haar is toch wat opgerukt naar de vijfde plaats ondertussen. Van Meeusen geen spoor in de top 10, die is zijn vierde plaats in het algemene klassement misschien wel aan het verliezen. . Van der Haar is toch wat opgerukt naar de vijfde plaats ondertussen. Van Meeusen geen spoor in de top 10, die is zijn vierde plaats in het algemene klassement misschien wel aan het verliezen.

15:33 15 uur 33. Einde ronde 5. Het gaat snel richting het einde van de cross. De voorsprong van Vanthourenhout op Adams en Iserbyt is ondertussen opgelopen tot 25 seconden. . Einde ronde 5 Het gaat snel richting het einde van de cross. De voorsprong van Vanthourenhout op Adams en Iserbyt is ondertussen opgelopen tot 25 seconden.

15:32 15 uur 32. Op dezelfde plaats waar het de vorige ronde bijna misliep voor Vanthourenhout, blijft hij nu gemakkelijk recht. . Op dezelfde plaats waar het de vorige ronde bijna misliep voor Vanthourenhout, blijft hij nu gemakkelijk recht.

15:29 15 uur 29. Adams komt niet dichter bij Vanthourenhout, integendeel. Ondertussen rijden Van der Haar en Aerts een anonieme wedstrijd in de achtergrond. Geen topdag voor Baloise Trek Lions. . Adams komt niet dichter bij Vanthourenhout, integendeel. Ondertussen rijden Van der Haar en Aerts een anonieme wedstrijd in de achtergrond. Geen topdag voor Baloise Trek Lions.

15:26 15 uur 26. Einde ronde 4. Er zit alweer een ronde op voor Vanthourenhout. Nog vijf stuks te gaan en hij heeft voorlopig alles onder controle. . Einde ronde 4 Er zit alweer een ronde op voor Vanthourenhout. Nog vijf stuks te gaan en hij heeft voorlopig alles onder controle.

15:26 15 uur 26. Vanthourenhout blijft nipt recht op de bultjes, ook Sweeck en Iserbyt sukkelen. Vanthourenhout blijft nipt recht op de bultjes, ook Sweeck en Iserbyt sukkelen

15:25 15 uur 25. Adams alleen tweede. Sweeck en Iserbyt doen het minder goed bergaf, Adams profiteert en is nu alleen tweede. . Adams alleen tweede Sweeck en Iserbyt doen het minder goed bergaf, Adams profiteert en is nu alleen tweede.

15:25 15 uur 25. Vanthourenhout vliegt omhoog, maar in de afdaling gaat het bijna mis voor de koploper. Hij herstelt net op tijd. . Vanthourenhout vliegt omhoog, maar in de afdaling gaat het bijna mis voor de koploper. Hij herstelt net op tijd.

15:22 15 uur 22. De situatie ligt vast in Brussel: Vanthourenhout leidt, Sweeck achtervolgt in z'n eentje, daarna komen Adams en Iserbyt. . De situatie ligt vast in Brussel: Vanthourenhout leidt, Sweeck achtervolgt in z'n eentje, daarna komen Adams en Iserbyt.

15:21 15 uur 21. Vanthourenhout schudt ploegmaat Sweeck van zich af. Vanthourenhout schudt ploegmaat Sweeck van zich af

15:20 15 uur 20. Einde ronde 3. Vanthourenhout rijdt verder weg van Sweeck. Nog 6 ronden op de teller. . Einde ronde 3 Vanthourenhout rijdt verder weg van Sweeck. Nog 6 ronden op de teller.

15:17 15 uur 17. Vanthourenhout springt als enige over de balkjes, de drie achtervolgers niet. Dat levert hem weer wat voordeel op. . Vanthourenhout springt als enige over de balkjes, de drie achtervolgers niet. Dat levert hem weer wat voordeel op.

15:17 15 uur 17. Vanthourenhout gaat niet meer stilvallen nu. Paul Herygers. Vanthourenhout gaat niet meer stilvallen nu. Paul Herygers

15:17 15 uur 17. Vanthourenhout zet Sweeck een tweede keer onder druk. Hij rijdt nu toch een paar seconden weg van zijn ploegmaat. . Vanthourenhout zet Sweeck een tweede keer onder druk. Hij rijdt nu toch een paar seconden weg van zijn ploegmaat.

15:16 15 uur 16. Adams heeft Iserbyt ter plaatse gelaten in de achtervolging. Hij kiest als enige voor een ander traject op de schuine kant en komt bijna bij Sweeck en Vanthourenhout. . Adams heeft Iserbyt ter plaatse gelaten in de achtervolging. Hij kiest als enige voor een ander traject op de schuine kant en komt bijna bij Sweeck en Vanthourenhout.

15:15 15 uur 15. Sweeck ziet af. Paul Herygers. Sweeck ziet af. Paul Herygers

15:15 15 uur 15. Vanthourenhout versnelt. Vanthourenhout zet Sweeck onder druk. Hij slaat meteen een gat. . Vanthourenhout versnelt Vanthourenhout zet Sweeck onder druk. Hij slaat meteen een gat.

15:14 15 uur 14. Einde ronde 2. Vanthourenhout en Sweeck komen samen over de finishlijn. Hun voorsprong op Adams en Iserbyt wordt kleiner. . Einde ronde 2 Vanthourenhout en Sweeck komen samen over de finishlijn. Hun voorsprong op Adams en Iserbyt wordt kleiner.

15:13 15 uur 13. De twee ploegmaats duiken allebei de materiaalzone in. Adams en Iserbyt profiteren om wat dichterbij te komen. . De twee ploegmaats duiken allebei de materiaalzone in. Adams en Iserbyt profiteren om wat dichterbij te komen.

15:12 15 uur 12. Vanthourenhout komt vooraan aansluiten. Vanthourenhout komt vooraan aansluiten

15:11 15 uur 11. Vanthourenhout is bij Sweeck geraakt. Iserbyt en Adams volgen op 10 seconden. . Vanthourenhout is bij Sweeck geraakt. Iserbyt en Adams volgen op 10 seconden.

15:08 15 uur 08. Vanthourenhout gaat in z'n eentje op zoek naar ploegmaat Sweeck. Het verschil tussen de twee mannen van Pauwels Sauzen-Bingoal wordt wat kleiner. . Vanthourenhout gaat in z'n eentje op zoek naar ploegmaat Sweeck. Het verschil tussen de twee mannen van Pauwels Sauzen-Bingoal wordt wat kleiner.

15:07 15 uur 07. Einde ronde 1. De eerste ronde zit er al op. Sweeck heeft al tien seconden voorsprong op de eerste achtervolgers: Van Kessel en Baestaens. . Einde ronde 1 De eerste ronde zit er al op. Sweeck heeft al tien seconden voorsprong op de eerste achtervolgers: Van Kessel en Baestaens.



15:07 15 uur 07. Sweeck gaat er al meteen vandoor in Brussel. Sweeck gaat er al meteen vandoor in Brussel

15:06 15 uur 06. Sweeck kiest het ruime sop. Ruben Van Gucht. Sweeck kiest het ruime sop. Ruben Van Gucht

15:05 15 uur 05. Soete knalt onderuit op de schuine kant en houdt de rest op. Soete knalt onderuit op de schuine kant en houdt de rest op

15:04 15 uur 04. Aerts is ondertussen al wat opgeschoven, hij volgt op 43 seconden als 29e. . Aerts is ondertussen al wat opgeschoven, hij volgt op 43 seconden als 29e.

15:04 15 uur 04. Van der Haar, de winnaar van gisteren, verliest opnieuw wat tijd op een volgende schuine kant. De Europese kampioen zakt verder weg. . Van der Haar, de winnaar van gisteren, verliest opnieuw wat tijd op een volgende schuine kant. De Europese kampioen zakt verder weg.

15:04 15 uur 04. Voorin heeft Sweeck optimaal geprofiteerd van het oponthoud in de achtervolging. Hij heeft meteen een paar seconden voorsprong op de rest. . Voorin heeft Sweeck optimaal geprofiteerd van het oponthoud in de achtervolging. Hij heeft meteen een paar seconden voorsprong op de rest.

15:03 Dubbele val. Soete neemt Van der Haar mee tegen de grond op de schuine kant. Allebei krabbelen ze weer recht. . 15 uur 03. Dubbele val Soete neemt Van der Haar mee tegen de grond op de schuine kant. Allebei krabbelen ze weer recht.

15:02 15 uur 02. Toon Aerts komt ten val bij de start en moet als allerlaatste het veld in. Toon Aerts komt ten val bij de start en moet als allerlaatste het veld in

15:01 Aerts meteen tegen de grond. Toon Aerts trapt naast zijn pedaal bij de start. Hij smakt tegen de grond en moet als laatste het veld in. . 15 uur 01. Aerts meteen tegen de grond Toon Aerts trapt naast zijn pedaal bij de start. Hij smakt tegen de grond en moet als laatste het veld in.

15:00 15 uur match begonnen Let's go! De lichten zijn op groen gesprongen in Brussel. Wie wint de laatste (onbelangrijke) klassementscross van het seizoen?

14:54 14 uur 54. Ik ben niet meer bezig met overwinningen. Het is een beetje op. Eli Iserbyt. Ik ben niet meer bezig met overwinningen. Het is een beetje op. Eli Iserbyt

14:52 14 uur 52. Ik had voor het seizoen niet durven te dromen van een top vijf in een klassement. Ik hoop vandaag stand te houden. Tom Meeusen. Ik had voor het seizoen niet durven te dromen van een top vijf in een klassement. Ik hoop vandaag stand te houden. Tom Meeusen

14:51 14 uur 51. Ik ga nog één keer all-in vandaag, dan zien we wel waar we eindigen. Ik verwacht vandaag veel van Sweeck en Meeusen. Lars van der Haar (de winnaar van gisteren). Ik ga nog één keer all-in vandaag, dan zien we wel waar we eindigen. Ik verwacht vandaag veel van Sweeck en Meeusen. Lars van der Haar (de winnaar van gisteren)

14:49 14 uur 49. Ik ben deze ochtend opgestaan zonder stress. We gaan vandaag proberen te winnen, maar ook te genieten. Toon Aerts. Ik ben deze ochtend opgestaan zonder stress. We gaan vandaag proberen te winnen, maar ook te genieten. Toon Aerts

13:04 Bij de beloften is de zege in Brussel voor Pim Ronhaar, voor wereldkampioen Joran Wyseure:. 13 uur 04. Bij de beloften is de zege in Brussel voor Pim Ronhaar, voor wereldkampioen Joran Wyseure:

11:56 11 uur 56. Eindwinnaar Aerts. Toon Aerts is dit seizoen de eindwinnaar van de X²O Trofee veldrijden bij de mannen. De kopman van Baloise-Trek Lions won de crossen van Kortrijk en Lille en heeft in het klassement bijna tien minuten voorsprong op Eli Iserbyt. Voor Aerts is het de eerste zege in dit regelmatigheidscriterium, enkel het WK ontbreekt nu nog op zijn erelijst. Kijk straks naar de cross op één en in onze livestream op deze pagina. . Eindwinnaar Aerts Toon Aerts is dit seizoen de eindwinnaar van de X²O Trofee veldrijden bij de mannen. De kopman van Baloise-Trek Lions won de crossen van Kortrijk en Lille en heeft in het klassement bijna tien minuten voorsprong op Eli Iserbyt.

Voor Aerts is het de eerste zege in dit regelmatigheidscriterium, enkel het WK ontbreekt nu nog op zijn erelijst.

Kijk straks naar de cross op één en in onze livestream op deze pagina.