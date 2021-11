Toon Aerts voor cross in Kortrijk: "Iserbyt heeft zijn zeges nooit gestolen"

Op de intrede van Wout van Aert is het nog een weekendje wachten. Mathieu van der Poel begint er over 3 weken aan. Zoek vandaag ook niet naar Quinten Hermans. Hij focust dit seizoen niet op de X²O-trofee en is op stage met Daan Soete.

11 uur 48. Geen Quinten Hermans. Op de intrede van Wout van Aert is het nog een weekendje wachten. Mathieu van der Poel begint er over 3 weken aan. Zoek vandaag ook niet naar Quinten Hermans. Hij focust dit seizoen niet op de X²O-trofee en is op stage met Daan Soete. .

16 uur 15. Aerts mikt op eindzege: "Kansen nog niet voluit kunnen verdedigen door tegenslag". Toon Aerts staat na de Koppenbergcross op 29 tellen van Eli Iserbyt. Hij heeft van dit regelmatigheidsklassement een doel gemaakt. "Ik ben er in het verleden al een paar keer dichtbij geweest, maar ik kon door tegenslag niet altijd ten volle mijn kansen verdedigen. De ene keer brak ik drie ribben, de andere keer had ik last van mijn schouder. De Wereldbeker en de Superprestige heb ik al een keer gewonnen, het zou mooi zijn om dit klassement aan mijn erelijst toe te voegen." "Straks komen er met Loenhout, Baal en Herentals een aantal zware crossen aan die me goed liggen. Krijgen we dan veel modder, dan hoop ik in de kerstperiode mijn krachten beter te kunnen uitspelen." "Het parcours in Kortrijk is minder op mijn lijf geschreven. Natuurlijk hoop ik mee te doen voor de overwinning. Lukt dat niet, dan verwacht ik niet dat de concurrentie minuten van me zal wegrijden." .