Toon Aerts triomfeert in de thuishaven van Eli Iserbyt

"De uitslag maakt vandaag niet uit. Overeind blijven en amusement staan voorop", zei Eli Iserbyt voor de start in Kortrijk. "De Wereldbeker in Besançon morgen is belangrijker."

Het was alsof de crossgoden meegeluisterd hadden naar dat interview, want Iserbyt ging al vroeg in een zandstrook onderuit.

Ondertussen zoefde Toon Aerts kopstarter Vincent Baestaens voorbij. Het zou 55 minuten duren vooraleer de rest Aerts zou terugzien aan de aankomst.

Achter de lange rug van Aerts schudde Van Kessel Iserbyt van zich af. Maar voor eigen volk - Iserbyt woont op enkele kilometers van het parcours - kreeg Iserbyt weer drive. Hij ging op en over Van Kessel.



Aerts bleef zijn rijk uitbreiden. 24 seconden werden 49 seconden. Omdat de tijd van tel is in de X²O-Trofee, sprintte Aerts tot op de streep. Pas na de aankomst gooide hij zijn armen in de lucht.

Iserbyt kwam op een dikke minuut binnen als 2e. Hij verliest zijn koppositie in de X²O-Trofee en staat al 43 seconden in het krijt op Aerts. Van Kessel mocht als 3e mee op het podium. In het sprintje om de 4e plaats versloeg Baestaens Vanthourenhout.

Pechvogel van de dag was Lars van der Haar. Tijdens de verkenning schoot er iets in de rug van de Europese kampioen. Hij moest de cross daardoor aan zich laten voorbijgaan.