Wout van Aert geeft de tegenstand even hoop, maar hij wint wel weer

Bekijk hier een beknopt verslag van de wedstrijd

Van Aert stoomt naar zijn 6e zege op rij

Wout van Aert, die voor de cross zijn trofee van Sportman van het Jaar in ontvangst mocht nemen, startte behoudend in Loenhout, waar Mathieu van der Poel ontbrak door rugproblemen.



Laurens Sweeck en Quinten Hermans namen het initiatief in de openingsronde en ook een bedrijvige Toon Aerts nestelde zich in de spits van de wedstrijd. De leider in het X²O-klassement ging vol voor de bonusseconden na de 1e ronde en moest dan even recupereren.



Van Aert keek aanvankelijk de kat uit de boom en pikte op het goeie moment zijn wagonnetje aan voorin. De koplopers kregen even later ook nog het gezelschap van Michael Vanthourenhout.



Die laatste deelde een eerste prikje uit, maar kreeg meteen lik op stuk van Van Aert. De Belgische kampioen schakelde een versnelling hoger en reed vlotjes weg van Vanthourenhout, die al snel berustte in de 2e plaats.



Van Aert reed onbedreigd naar zijn 6e overwinning op een rij, Vanthourenhout en Aerts flankeerden hem op het podium. Aerts verstevigt ook zijn 1e plaats in het klassement.