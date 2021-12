Toon Aerts droomt van Loenhout: "De omloop ligt er al erg lief bij"

14:38

14 uur 38. Toon Aerts: "Wil hier erg graag winnen". Kempenzoon Toon Aerts rijdt een thuismatch in Loenhout. Hij is er voor het eerst sinds 2018 - toen hij 3e werd - opnieuw bij. Vorig jaar was er geen cross, in 2019 zat hij thuis met gebroken ribben. "De Azencross is een wedstrijd die ik maar al te graag op mijn palmares wil zetten, maar dat zal wellicht niet voor morgen zijn", blikt de kopman van Baloise-Trek vooruit. "Ik ben al een keer gaan piepen en het ligt er erg lief bij. De drassige omloopt kan enkel en alleen in het voordeel van Wout van Aert spelen." Die staat niet aan de leiding in de tussenstand van de X²O-Trofee, Aerts wel. "De start zal heel belangrijk zijn", weet hij. "Ik wil seconden sprokkelen in de tussensprint en zo al wat meer afstand nemen op de concurrentie." .