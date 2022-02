Toon Aerts demonstreert in Lille en steekt eindzege X²O-trofee op zak

Bekijk het verslag:

De zware weersomstandigheden in Lille inspireerden Toon Aerts om vanaf het startschot er meteen de pees op te leggen.



De leider in de X²O-trofee dook als eerste het veld in en zette Laurens Sweeck en broer Thijs meteen op een handvol seconden. Eli Iserbyt had een povere start achter de rug en reed in het midden van het pak rond.



Ondanks de zware ondergrond voelde Aerts zich als een vis in het water. De renner van Telenet Baloise Lions pakte uit met grote halen en reed de tegenstand compleet in de vernieling. Halfweg koers bedroeg zijn voorsprong meer dan een halve minuut.



De strijd om plek 2 leek dan weer een onderonsje te worden tussen Sweeck en Vanthourenthout, tot de jonge Niels Vandeputte plots kwam aansluiten.



De jonge belofte deed het rood-zwarte duo helemaal kraken en eindigde in de schaduw van een indrukwekkende Aerts op een knappe 2e plek.



Door de complete offday van Iserbyt (15e) is Aerts nu ook al zeker van de eindwinst in de X²O-trofee. De manche van volgende week in Brussel draait dus enkel nog maar om de dagzege.