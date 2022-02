LIVESTREAM: Toon Aerts manifesteert zich als ploeterkoning in Lille

15:32 15 uur 32. Sterke Niels Vandeputte . De jonge Niels Vandeputte komt aansluiten bij het achtervolgende duo en neemt meteen het heft in handen. Een sterke prestatie van de 21-jarige renner. . Sterke Niels Vandeputte De jonge Niels Vandeputte komt aansluiten bij het achtervolgende duo en neemt meteen het heft in handen. Een sterke prestatie van de 21-jarige renner.

15:30 Toon Aerts heeft al ruime voorsprong halfweg cross. 15 uur 30.

15:29 15 uur 29. Aerts heerst. Na 3 ronden heeft Toon Aerts een voorsprong van 36 seconden op het duo Vanthourenhout/Sweeck. Iserbyt kijkt al tegen een achterstand aan van 1 minuut en 5 seconden.

15:28 15 uur 28. De voorsprong van Aerts neemt alleen nog maar toe op dit vettig parcours. Doordat Iserbyt helemaal niet in het stuk voorkomt vandaag, is Aerts momenteel ook al virtueel zeker van de eindwinst.

15:26 Vanthourenhout en Sweeck zijn de eerste achtervolgers. 15 uur 26.

15:25 15 uur 25. Vanthourenhout eerste achtervolger. Na een knappe inhaalrace neemt Michael Vanthourenhout nu de rol over van Sweeck als eerste achtervolger. Of we nog een felle tweestrijd krijgen voor de overwinning lijkt echter ondenkbaar.

15:21 15 uur 21. Dit is een parcours dat Toon op het lijf geschreven is. Ploegleider Sven Nys over Toon Aerts.

15:20 15 uur 20. Stand van zaken na ronde 2. - Toon Aerts - Laurens Sweeck op 22" - Michael Vanthourenhout op 27" - Eli Iserbyt op 45"

15:19 15 uur 19. 14 seconden voor Aerts. Moeten we ons opnieuw opmaken voor een solo? De voorsprong van Aerts bedraagt nu al 14 seconden en daar lijkt niet meteen van afgeknabbeld te worden.

15:17 15 uur 17. Toon Vandebosch maakt een flinke koprol.

15:16 15 uur 16. Nat, natter, natst. Ondertussen gaan de hemelssluizen helemaal open boven Lille. Momenteel lijkt Toon Aerts alvast de beste ploeteraar vandaag.

15:13 15 uur 13. In de achtergrond lijkt Eli Iserbyt zich wat te herpakken na een flauwe openingsronde. Kan de nummer 2 in de stand zich nog mengen in de debatten?

15:12 15 uur 12. Toon Aerts lijkt zijn voorsprong toch wat uit te bouwen. De chrono geeft momenteel een verschil van zo'n 7 seconden door op eerste achtervolger Sweeck.

15:10 15 uur 10. Toon Aerts neemt vliegende start in Lille.

15:08 15 uur 08. Aerts snelt weg. Na een stevige versnelling heeft Toon Aerts nu toch al enkele lengtes voorsprong op Laurens Sweeck en broer Thijs Aerts. Krijgen we hier net zoals bij de vrouwen een solo te zien?

15:07 Toon Aerts neem sterke start. 15 uur 07.

15:02 15 uur 02. In tegenstelling tot bij de vrouwen zijn de bonificatieseconden niet echt belangrijk hier. De voorsprong van Aerts op Iserbyt in het klassement bedraagt al 4'42". Er moet dus al veel gebeuren om de eindwinst van Aerts in het gedrang te brengen.

15:01 15 uur 01. START. Het is Toon Aerts die als eerste het veld induikt. Laurens Sweeck volgt in zijn zog. Eli Iserbyt zit iets verder.

14:58 14 uur 58. Dit zijn geen weersomstandigheden waar ik van houd. Lars van der Haar.

14:57 14 uur 57. Ik kom hier toch met wat pijnlijke ribben aan de start. Toon Aerts.

12:47 12 uur 47. Leider Toon Aerts werd in 2018 en 2019 al eens derde in Lille en lijkt de weersomstandigheden van vandaag wel te kunnen smaken. De poulain van Sven Nys heeft een ruime voorsprong op eerste achtervolger Eli Iserbyt en kan zich vandaag dan ook focussen op de dagwinst. Verder lijkt ook Laurens Sweeck hier een goede uitslag te kunnen neerzetten. De zandspecialist is titelverdediger in Lille en proefde in de vorige manche in Hamme al van de overwinning. Met ook nog Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout aan de start, komen er een heel pak mooie namen in actie straks.

Met ook nog Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout aan de start, komen er een heel pak mooie namen in actie straks.



11:14 11 uur 14. De cross gaat door! De organisatoren hebben uiteindelijk beslist om de wedstrijden gewoon door te laten gaan. De piek van de storm zou op het middaguur zijn, voor de crossen bij de vrouwen en de mannen. "Er zijn ook maar 2.500 tickets verkocht", zegt Bart Verheyen, directeur van de Lilse Bergen. "We gaan het volk wat spreiden en zullen misschien hier en daar wat spandoeken weghalen als het te gevaarlijk wordt."

10:27 10 uur 27. Spoedoverleg om 10 uur. Het stormweer dat over België raast heeft ook de Kempen bereikt. Op 10 kilometer van het domein waar de cross plaatsvindt, werd al een park gesloten wegens de felle wind. De wedstrijden bij de junioren in de aanloop naar de cross bij de elite zijn alvast van start gegaan. Om 10 uur zit de organisatie van de Krawatencross wel samen om te bekijken of ze iets moeten bijsturen of - in het meest extreme geval - moeten afgelasten. Mogelijk worden enkele zones met bomen afgesloten voor het publiek, maar aangezien het grootste deel van het traject langs het water loopt, is er geen gevaar voor losvliegende brokstukken.

Om 10 uur zit de organisatie van de Krawatencross wel samen om te bekijken of ze iets moeten bijsturen of - in het meest extreme geval - moeten afgelasten. Mogelijk worden enkele zones met bomen afgesloten voor het publiek, maar aangezien het grootste deel van het traject langs het water loopt, is er geen gevaar voor losvliegende brokstukken.