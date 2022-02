Krawatencross in Lille gaat ondanks het stormweer gewoon door

10:27

10 uur 27. Spoedoverleg om 10 uur. Het stormweer dat over België raast heeft ook de Kempen bereikt. Op 10 kilometer van het domein waar de cross plaatsvindt, werd al een park gesloten wegens de felle wind. De wedstrijden bij de junioren in de aanloop naar de cross bij de elite zijn alvast van start gegaan. Om 10 uur zit de organisatie van de Krawatencross wel samen om te bekijken of ze iets moeten bijsturen of - in het meest extreme geval - moeten afgelasten. Mogelijk worden enkele zones met bomen afgesloten voor het publiek, maar aangezien het grootste deel van het traject langs het water loopt, is er geen gevaar voor losvliegende brokstukken. .