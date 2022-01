Wout van Aert rijdt daags na "zware (verjaar)dag" in zijn achtertuin

09:41

09 uur 41. Kortere omloop. Het parcours van de tweede editie van Herentals Crosst is ingekort van 3,5 naar 2,7 kilometer. "Na de eerste technische passage door het bos en de materiaalpost is er een lus uitgeknipt", legt Erwin Vervecken van organisator Golazo uit. "Verder op het parcours is ook de lus tussen de twee vijvers uit het parcours gehaald." Net zoals vorig jaar blijft de befaamde Skiberg de scherprechter. Alleen wordt de beklimming nu in omgekeerde volgorde aangedaan. "De renners zullen eerst naar boven moeten lopen. Na de afdaling volgt dan de beklimming op de fiets. Hoe dan ook, de eigenheid van de wedstrijd blijft behouden. We krijgen opnieuw een zware cross." .