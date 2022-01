Van Aert wint nog maar eens met de vingers in de neus, Aerts is steviger leider

"Ik had er op voorhand eens over nagedacht", vertelde Wout van Aert over zijn boksbeweging als zegegebaar.

"De tactiek was gemakkelijk: Toon zou voor de seconden gaan, waardoor het meteen hard ging. Iedereen zat even op zijn limiet en ik kon doortrekken."

Zondag wacht het BK. "Als er niets misgaat, sta ik er goed voor. Dat is het verhaal van elk jaar. Als prof ben ik altijd favoriet geweest en het is ook al eens misgelopen", besloot Van Aert, die zaterdag het BK verkent en meegaf dat hij past voor het WK.

"Het was een harde cross", zei nummer twee Tom Pidcock. "Ik wist dat ik vermoeid was en ik kreeg mijn hartslag niet de hoogte in. Kurt (Bogaerts, ploegleider) was verrast dat ik toch nog op het podium sta. Toon duwde me alleszins tot het uiterste", besloot de Brit, die nu op stage naar Mallorca gaat.

"Op de Skiberg voelde ik meteen dat Wout zijn Van Aert-benen had en ik mijn Aerts-benen", lachte nummer drie Toon Aerts. "Dat is toch een verschil."

"Op de eerste loopstrook sprintte hij naar boven en dat was te veel. Daarna ging ik op pad met Pidcock, maar hij was een konijn en geen derny. Ik moest constant een gaatje laten en ik kreeg het niet gedicht. Ik kreeg hem nog even in het vizier, maar de explosiviteit was weg."