Van der Haar keert terug in Baal, kijk zaterdag naar de Grote Prijs Sven Nys

14 uur 49. Van der Haar is terug. Gisteren ontbrak Lars van der Haar nog in de Azencross in Loenhout. De Europese kampioen had te veel last van een blessure aan zijn knie die hij al meesleepte sinds 11 november in Niel. Vandaar de mindere prestaties in de kerstperiode. Baloise Trek Lions laat nu weten dat Van der Haar morgen wel van de partij zal zijn in Baal. De cross van zijn grote baas Sven Nys. Vorig jaar eindigde Van der Haar 7e in Baal, op 2 minuten van triomfator Mathieu van der Poel. .