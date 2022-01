Tom Pidcock keert in Hamme terug naar het veld na weekje afwezigheid

13:19

13 uur 19. Pidcock viert terugkeer. Nadat vorige week in Flamanville heel wat toppers vriendelijk bedankten voor de trip naar Flamanville, zien we vandaag wel opnieuw een sterk deelnemersveld. Zo komt ook Tom Pidcock in Hamme opnieuw aan de start. De Brit is bezig aan zijn laatste voorbereidingen voor het WK in de Verenigde Staten en hoopt zijn goede benen vandaag al eens te kunnen tonen. Daarnaast zijn ook 'usual suspects' Eli Iserbyt en Toon Aerts van de partij vandaag. Na hun eerste en tweede plek in Flamanville behoren beide heren vandaag opnieuw tot de kanshebbers. .