Laurens Sweeck vloert Toon Aerts in spannende sprint, Pidcock valt in slotronde

Pidcock nekt zichzelf, Sweeck profiteert

Na een stage in Mallorca tekende Tom Pidcock in Hamme opnieuw present in het veld. Toch leek de Brit bij de start nog in zijn siësta te verkeren, toen Aerts het tempo meteen de hoogte induwde.



De leider in de X²O-trofee zette Iserbyt en co al snel op 20 seconden, maar zag de renner van INEOS Grenadiers ondertussen wel een knappe inhaalrace in elkaar knutselen.



Toen Pidcock uiteindelijk dan toch bij de achtervolgers kwam, werkte het pakje van Aerts als een rode lap op een stier.



De Brit ging als een beul te werk en deed de voorsprong van Aerts als sneeuw voor de zon verdwijnen. Op 4 ronden van het einde was alles dan ook opnieuw te herdoen.



Ondertussen was ook Iserbyt geruisloos richting de kop van de wedstrijd geslopen, toen Pidcock bij het ingaan van de laatste ronde nog eens alles uit de kast haalde.



Sweeck en Aerts beten op de tanden, maar konden er plots met twee vandoor toen Pidcock een stevige schuiver maakte.



In de sprint was het uiteindelijk Sweeck die na een ultieme krachtinspanning de armen in de lucht mocht steken. Een sterke Pidcock eindigde nog 5e bij zijn terugkeer.