LIVESTREAM: Kan Wout van Aert meteen meestrijden voor winst bij terugkeer in het veld?

15 uur 01. Thijs Aerts draait als eerste het veld in met Hermans in zijn wiel. Toon Aerts zit als vierde achter Sweeck. .

13 uur 12. In zekere mate is Van Aert een bondgenoot voor mij. Toon Aerts bij Sporza.

12 uur 04. Snel parcours. Het snelle parcours in Kortrijk kan in het voordeel van Van Aert spelen. Vertraagt het vooraan wat, dan kan hij al snel wat plaatsen opschuiven op de brede wegen. Het is dus aan de huidige toppers om het tempo hoog genoeg te houden, of ze hebben een gele waakhond aan hun been. .

11 uur 56. Terugkeer Van Aert in Kortrijk. Alle ogen zijn vandaag ongetwijfeld gericht op het gele tenue van Wout van Aert, die vandaag opnieuw op de crossfiets springt. Een wandeling in het park zal het niet worden, want Van Aert start (in het beste geval) vanop de derde rij en zal meteen mogen achtervolgen. Daarnaast is het ook afwachten hoe hij zijn terugkeer in het veld zal verteren. Kan hij zich meteen meten met mannen als Iserbyt, Aerts, Sweeck en Vanthourenhout, of speelt het gebrek aan wedstrijdgevoel hem nog parten? .