LIVESTREAM: Van der Poel gooit knokkende Iserbyt in slot weer los

15:58 15 uur 58. Van der Poel zegezeker. De Nederlander fietst door het zand en aan de andere kant van de barrière loopt Iserbyt. 12 seconden is het verschil. Aerts houdt Pidcock in het vizier, maar hij moet nog wat meters overbruggen. . Van der Poel zegezeker De Nederlander fietst door het zand en aan de andere kant van de barrière loopt Iserbyt. 12 seconden is het verschil.

Aerts houdt Pidcock in het vizier, maar hij moet nog wat meters overbruggen.

15:57 15 uur 57. Iserbyt heeft een geweldige progressie gemaakt in het zand. Men heeft daar hard op gewerkt. Cocommentator Paul Herygers. Iserbyt heeft een geweldige progressie gemaakt in het zand. Men heeft daar hard op gewerkt. Cocommentator Paul Herygers

15:54 15 uur 54. Posities liggen vast. 1. Van der Poel 2. Iserbyt 3. Pidcock Al doet Toon Aerts er nog alles aan om de jonge Brit bij te halen. . Posities liggen vast 1. Van der Poel 2. Iserbyt 3. Pidcock



Al doet Toon Aerts er nog alles aan om de jonge Brit bij te halen.

15:53 15 uur 53. Pidcock en Aerts op 25 seconden. De strijd om de 3e plaats is nog spannend. Van der Poel lijkt gevlogen. . Pidcock en Aerts op 25 seconden De strijd om de 3e plaats is nog spannend. Van der Poel lijkt gevlogen.

15:53 15 uur 53. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1337772872664805380

15:52 15 uur 52. Van der Poel fietsend bergop, Iserbyt loopt. Is het gebeurd? Op een hellinkje fietst Van der Poel naar boven, Iserbyt moet van de fiets. Het verschil gaat naar 5 seconden bij het ingaan van de slotronde. . Van der Poel fietsend bergop, Iserbyt loopt Is het gebeurd? Op een hellinkje fietst Van der Poel naar boven, Iserbyt moet van de fiets. Het verschil gaat naar 5 seconden bij het ingaan van de slotronde.

15:51 15 uur 51. Als je de beenlengte vergelijkt, is het een ongelijk spel. Commentator Michel Wuyts. Als je de beenlengte vergelijkt, is het een ongelijk spel. Commentator Michel Wuyts

15:50 15 uur 50. Iserbyt snijdt door het zand. Iserbyt heeft hard gewerkt aan zijn zandskills en hoeft niet onder te doen voor de wereldkampioen. Hij geeft het tempo aan in de zandstrook. . Iserbyt snijdt door het zand Iserbyt heeft hard gewerkt aan zijn zandskills en hoeft niet onder te doen voor de wereldkampioen. Hij geeft het tempo aan in de zandstrook.

15:49 15 uur 49. Pidcock jaagt op podium. Hij had wat tijd nodig om onder stoom te raken, maar de jonge Tom Pidcock is de eerste achtervolger op de top 2. Toon Aerts zit in zijn wiel. . Pidcock jaagt op podium Hij had wat tijd nodig om onder stoom te raken, maar de jonge Tom Pidcock is de eerste achtervolger op de top 2. Toon Aerts zit in zijn wiel.

15:48 15 uur 48. Dit is een kopie van het EK van vorig jaar. Toen kon Van der Poel Iserbyt ook niet lossen, op de sprint na. Commentator Michel Wuyts. Dit is een kopie van het EK van vorig jaar. Toen kon Van der Poel Iserbyt ook niet lossen, op de sprint na. Commentator Michel Wuyts

15:48 15 uur 48. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1337771804564316161

15:44 15 uur 44. Nog 2 ronden. De zege zal gespeeld worden tussen Van der Poel en Iserbyt. 2 seconden ligt er tussen hen bij de passage aan de finish. Op 30 seconden volgen de geslagenen Hermans, Aerts, Sweeck, Vanthourenhout, Pidcock,... . Nog 2 ronden De zege zal gespeeld worden tussen Van der Poel en Iserbyt. 2 seconden ligt er tussen hen bij de passage aan de finish. Op 30 seconden volgen de geslagenen Hermans, Aerts, Sweeck, Vanthourenhout, Pidcock,...

15:44 15 uur 44. Van der Poel zet Iserbyt onder druk. Iserbyt heeft het even lastig in het zand, waarop Van der Poel de gas opentrekt. De Nederlander krijgt 5 seconden, maar Iserbyt blijft gebeten op de trappers duwen. Van der Poel krijgt het niet cadeau. . Van der Poel zet Iserbyt onder druk Iserbyt heeft het even lastig in het zand, waarop Van der Poel de gas opentrekt. De Nederlander krijgt 5 seconden, maar Iserbyt blijft gebeten op de trappers duwen. Van der Poel krijgt het niet cadeau.

15:43 15 uur 43. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1337770638057103365

15:38 15 uur 38. Van der Poel al 4 keer winnaar in Antwerpen. Van der Poel was al vaak de beste in de Scheldecross: in 2014, 2016, 2017 en 2018. In 2015 won Wout van Aert, in 2019 was de editie die van het BK 2020. Toen won Laurens Sweeck. . Van der Poel al 4 keer winnaar in Antwerpen Van der Poel was al vaak de beste in de Scheldecross: in 2014, 2016, 2017 en 2018. In 2015 won Wout van Aert, in 2019 was de editie die van het BK 2020. Toen won Laurens Sweeck.

15:37 15 uur 37. De kleine en de grote. Er is weer meer afscheiding vooraan. Iserbyt trok door in het zand, enkel Van der Poel kon mee. Vanthourenhout en Hermans moeten 50 meter laten. Sweeck, Aerts en Van der Haar volgen 10 meter verder. . De kleine en de grote Er is weer meer afscheiding vooraan. Iserbyt trok door in het zand, enkel Van der Poel kon mee. Vanthourenhout en Hermans moeten 50 meter laten. Sweeck, Aerts en Van der Haar volgen 10 meter verder.

15:35 15 uur 35. Aerts en Van der Haar sluiten aan bij 5 koplopers. Iedereen loopt in elkaars buurt bij een volgende doortocht door het zand. . Aerts en Van der Haar sluiten aan bij 5 koplopers Iedereen loopt in elkaars buurt bij een volgende doortocht door het zand.

15:34 15 uur 34. 2 krakjes in fiets gehoord bij val. Christophe Vandegoor ging even langs in de materiaalpost van Alpecin-Fenix. Waarom die fietswissel? Omdat Van der Poel 2 krakjes in de fiets had gehoord, hij wilde geen risico nemen. . 2 krakjes in fiets gehoord bij val Christophe Vandegoor ging even langs in de materiaalpost van Alpecin-Fenix. Waarom die fietswissel? Omdat Van der Poel 2 krakjes in de fiets had gehoord, hij wilde geen risico nemen.

15:32 15 uur 32. 3 man van Pauwels Sauzen-Bingoal. Kan de ploeg van Iserbyt, Sweeck en Vanthourenhout straks haar geliefkoosde tactiek toepassen? Om beurten aanvallen... . 3 man van Pauwels Sauzen-Bingoal Kan de ploeg van Iserbyt, Sweeck en Vanthourenhout straks haar geliefkoosde tactiek toepassen? Om beurten aanvallen...

15:31 15 uur 31. Halfweg koers kan alles nog. Vlak na het ingaan van de 5e ronde hebben we een kopgroep van 5: Sweeck, Vanthourenhout, Iserbyt, Hermans en Van der Poel. . Halfweg koers kan alles nog Vlak na het ingaan van de 5e ronde hebben we een kopgroep van 5: Sweeck, Vanthourenhout, Iserbyt, Hermans en Van der Poel.

15:30 15 uur 30. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1337767213617516544

15:29 15 uur 29. Iserbyt komt bij Van der Poel. Een zandstrook verder dicht de Belg de kloof met de Nederlander. Van der Poel rijdt wel meteen de materiaalpost binnen, was er iets mis met zijn fiets? . Iserbyt komt bij Van der Poel Een zandstrook verder dicht de Belg de kloof met de Nederlander. Van der Poel rijdt wel meteen de materiaalpost binnen, was er iets mis met zijn fiets?

15:27 15 uur 27. Iserbyt geeft niet af. Na een geweldige zandstrook nadert Iserbyt tot op 6 seconden van Van der Poel. Houdt de Nederlander een beetje in? . Iserbyt geeft niet af Na een geweldige zandstrook nadert Iserbyt tot op 6 seconden van Van der Poel. Houdt de Nederlander een beetje in?

15:26 15 uur 26. We hadden gezegd dat Mathieu goed was, dan is het aan de anderen om te volgen. Op dit parcours is het ook veel draaien en keren en dan kun je beter alleen op kop rijden. Adrie van der Poel. We hadden gezegd dat Mathieu goed was, dan is het aan de anderen om te volgen. Op dit parcours is het ook veel draaien en keren en dan kun je beter alleen op kop rijden. Adrie van der Poel

15:25 15 uur 25. De val heeft geen impact gehad. Hij zit opnieuw in zijn ritme. Cocommentator Paul Herygers. De val heeft geen impact gehad. Hij zit opnieuw in zijn ritme. Cocommentator Paul Herygers

15:23 15 uur 23. Van der Poel staat messcherp. Van der Poel is een omnivoor, dat weten we. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen staat messcherp bij zijn rentree in de cross. Veel scherper dan zijn rentree vorig seizoen. Het is allemaal "part of the plan" bij de man die succesvol cross, mountainbike en weg combineert. . Van der Poel staat messcherp Van der Poel is een omnivoor, dat weten we. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen staat messcherp bij zijn rentree in de cross. Veel scherper dan zijn rentree vorig seizoen. Het is allemaal "part of the plan" bij de man die succesvol cross, mountainbike en weg combineert.

15:22 15 uur 22. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1337765343423553536

15:21 Van der Poel valt op strand. Geen fouten maken, schreven we net, en prompt gaat Van der Poel onderuit in het zand. De wereldkampioen verliest weinig tijd en houdt een 6-tal seconden op Hermans/Iserbyt. . 15 uur 21. Van der Poel valt op strand Geen fouten maken, schreven we net, en prompt gaat Van der Poel onderuit in het zand. De wereldkampioen verliest weinig tijd en houdt een 6-tal seconden op Hermans/Iserbyt.

15:19 15 uur 19. Iserbyt en Hermans. Aan Van der Poel is niks te doen. Achter de wereldkampioen - maar wel al op 10 seconden - zitten Iserbyt en Hermans. Van der Haar voert enkele tientallen meters verderop een grotere groep aan. . Iserbyt en Hermans Aan Van der Poel is niks te doen. Achter de wereldkampioen - maar wel al op 10 seconden - zitten Iserbyt en Hermans.



Van der Haar voert enkele tientallen meters verderop een grotere groep aan.

15:18 15 uur 18. Ik denk dat hij na een minuut of 8 op kop is gekomen en de rest daarna achterliet. Cocommentator Paul Herygers. Ik denk dat hij na een minuut of 8 op kop is gekomen en de rest daarna achterliet. Cocommentator Paul Herygers

15:18 15 uur 18. Wat voor Van der Poel nog rest, is de voorsprong uitbouwen. En geen fouten maken. Want daar zijn ze gevoelig aan. Commentator Michel Wuyts. Wat voor Van der Poel nog rest, is de voorsprong uitbouwen. En geen fouten maken. Want daar zijn ze gevoelig aan. Commentator Michel Wuyts

15:16 15 uur 16. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1337763570822619143

15:15 15 uur 15. Mathieu maakt indruk, zoals verwacht. Dat crossen zit in zijn genen ingebakken. Sven Nys. Mathieu maakt indruk, zoals verwacht. Dat crossen zit in zijn genen ingebakken. Sven Nys

15:13 15 uur 13. Van der Poel solo. Mathieu van der Poel rijdt door het strand, waar Iserbyt loopt en loopt zo 5 seconden uit. . Van der Poel solo Mathieu van der Poel rijdt door het strand, waar Iserbyt loopt en loopt zo 5 seconden uit.

15:13 15 uur 13. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1337761755582312452

15:11 15 uur 11. Iserbyt klampt zich vast. Twee renners hebben al een flinke kloof geslagen: Van der Poel gaat vlot en vol, Iserbyt doet er alles aan om in het wiel te blijven. Van der Haar en Hermans zijn op 100 meter de eerste achtervolgers. . Iserbyt klampt zich vast Twee renners hebben al een flinke kloof geslagen: Van der Poel gaat vlot en vol, Iserbyt doet er alles aan om in het wiel te blijven. Van der Haar en Hermans zijn op 100 meter de eerste achtervolgers.

15:11 15 uur 11. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1337762392869105664

15:10 15 uur 10. De testfase is voorbij! Hij heeft zich goed gevoeld in de 1e ronde. Van terughoudendheid is weinig of geen sprake. Commentator Michel Wuyts. De testfase is voorbij! Hij heeft zich goed gevoeld in de 1e ronde. Van terughoudendheid is weinig of geen sprake. Commentator Michel Wuyts

15:09 15 uur 09. Van der Poel pikt meeste boni's mee. De wereldkampioen heeft het heft in handen genomen en schoof de Europese kampioen voorbij. De Nederlander pakt de 15 seconden, Iserbyt, koploper in X²O, pakt er 10. . Van der Poel pikt meeste boni's mee De wereldkampioen heeft het heft in handen genomen en schoof de Europese kampioen voorbij. De Nederlander pakt de 15 seconden, Iserbyt, koploper in X²O, pakt er 10.

15:08 15 uur 08. Is de testfase nu al voorbij? Commentator Michel Wuyts. Is de testfase nu al voorbij? Commentator Michel Wuyts

15:06 15 uur 06. Iserbyt voorbij Van der Poel. Bij de eerste strandstrook loopt Iserbyt als eerste koploper Van der Haar voorbij. De kleine Belg is de grote Nederlander (Van der Poel) vlak ervoor voorbijgefietst. En dat was dus zijn plan. . Iserbyt voorbij Van der Poel Bij de eerste strandstrook loopt Iserbyt als eerste koploper Van der Haar voorbij. De kleine Belg is de grote Nederlander (Van der Poel) vlak ervoor voorbijgefietst. En dat was dus zijn plan.

15:05 15 uur 05. Van der Haar ment voor Van der Poel. Lars van der Haar - niet voor het eerst dit seizoen - neemt de hele groep op sleeptouw. Van der Poel kijkt het voorlopig even aan. Eli Iserbyt wil per se in het wiel van de wereldkampioen zitten en voert enkele bodychecks uit, onder meer Quinten Hermans is daar niet mee gediend. . Van der Haar ment voor Van der Poel Lars van der Haar - niet voor het eerst dit seizoen - neemt de hele groep op sleeptouw. Van der Poel kijkt het voorlopig even aan.

Eli Iserbyt wil per se in het wiel van de wereldkampioen zitten en voert enkele bodychecks uit, onder meer Quinten Hermans is daar niet mee gediend.

15:02 15 uur 02. Wereldkampioen mag vooraan starten. In tegenstelling tot Wout van Aert de voorbije cross heeft de wereldkampioen het voordeel van op de voorposten te mogen postvatten. Hij stond te blinken naast Belgisch kampioen Laurens Sweeck. Die heeft goeie herinneringen aan Antwerpen, waar hij in het voorjaar het BK won. . Wereldkampioen mag vooraan starten In tegenstelling tot Wout van Aert de voorbije cross heeft de wereldkampioen het voordeel van op de voorposten te mogen postvatten. Hij stond te blinken naast Belgisch kampioen Laurens Sweeck.

Die heeft goeie herinneringen aan Antwerpen, waar hij in het voorjaar het BK won.

15:02 15 uur 02. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1337760508393492482

15:01 15 uur 01 match begonnen Van der Poel als eerste de bocht in Dat is een binnenkomer: de wereldkampioen draait als eerste de wei in. Maar Van der Haar neemt het bijna meteen over.

14:55 14 uur 55. Ik vind het compactere parcours een beetje lijken op een speeltuin en wij zijn toch te oud geworden voor een speeltuin. Toon Aerts heeft wat kritiek op het parcours. Ik vind het compactere parcours een beetje lijken op een speeltuin en wij zijn toch te oud geworden voor een speeltuin. Toon Aerts heeft wat kritiek op het parcours

14:53 14 uur 53. Mathieu van der Poel vindt hier een parcours op zijn maat. Als hij super is, dan zal er weinig aan te doen zijn. Eli Iserbyt. Mathieu van der Poel vindt hier een parcours op zijn maat. Als hij super is, dan zal er weinig aan te doen zijn. Eli Iserbyt

14:52 14 uur 52. Ik denk dat Mathieu zal winnen. Christophe Roodhooft, ploegleider Van der Poel. Ik denk dat Mathieu zal winnen. Christophe Roodhooft, ploegleider Van der Poel

14:02 14 uur 02. Van der Poel trekt ook naar Essen. In de rand van zijn rentree in het veld raakte bekend dat Van der Poel ook de Ethias Cross in Essen zal rijden. Het is geleden van 2017 dat de Nederlander nog eens aan de start staat van de wedstrijd nabij de Nederlandse grens. . Van der Poel trekt ook naar Essen In de rand van zijn rentree in het veld raakte bekend dat Van der Poel ook de Ethias Cross in Essen zal rijden. Het is geleden van 2017 dat de Nederlander nog eens aan de start staat van de wedstrijd nabij de Nederlandse grens.



13:20 13 uur 20. Aerts: "Het parcours is een speeltuin geworden en daar zijn we te oud voor". Aerts: "Het parcours is een speeltuin geworden en daar zijn we te oud voor"

13:03 13 uur 03. Van der Poel: "Ik wil vooraan meedoen, maar het wordt niet makkelijk". Van der Poel: "Ik wil vooraan meedoen, maar het wordt niet makkelijk"

13:02 13 uur 02.

13:00 13 uur . Van der Poel keert terug in het veld. De laatste keer dat we Mathieu van der Poel op een racefiets zagen was na zijn zege in de Ronde en enkele dagen later die val in Brugge-De Panne. Wat heeft hij sindsdien gedaan? "Ik moest even bekomen van die val, daarna ging in last minute een weekje naar Dubai, waarna ik stilaan weer begon te trainen." . Van der Poel keert terug in het veld De laatste keer dat we Mathieu van der Poel op een racefiets zagen was na zijn zege in de Ronde en enkele dagen later die val in Brugge-De Panne. Wat heeft hij sindsdien gedaan?

"Ik moest even bekomen van die val, daarna ging in last minute een weekje naar Dubai, waarna ik stilaan weer begon te trainen."

12:59 12 uur 59. Ik wil vooraan meedoen, anders zal het geen geslaagde rentree zijn. Al wordt dat niet makkelijk, ik maak me geen illusies. Het niveau is hoog. Het is afwachten hoe ik me voel en hoe ik de stage verteerd heb. Mathieu van der Poel. Ik wil vooraan meedoen, anders zal het geen geslaagde rentree zijn. Al wordt dat niet makkelijk, ik maak me geen illusies. Het niveau is hoog. Het is afwachten hoe ik me voel en hoe ik de stage verteerd heb. Mathieu van der Poel

12:59 12 uur 59. Waarom rentree in Antwerpen? Geen specifieke reden. Het is een mooi parcours en het past in de planning. . Mathieu van der Poel. Waarom rentree in Antwerpen? Geen specifieke reden. Het is een mooi parcours en het past in de planning. Mathieu van der Poel

12:57 12 uur 57. Ik heb 3 à 4 keer in het bos getraind. En vorige week in Spanje toch 1 keer op het strand. Dat ging niet zo heel slecht. Maar dat is toch nog iets anders dan aan een maximale hartslag door een zandstrook komen. Maar ik ben tevreden over mijn crossgevoel. Mathieu van der Poel. Ik heb 3 à 4 keer in het bos getraind. En vorige week in Spanje toch 1 keer op het strand. Dat ging niet zo heel slecht. Maar dat is toch nog iets anders dan aan een maximale hartslag door een zandstrook komen. Maar ik ben tevreden over mijn crossgevoel. Mathieu van der Poel

12:56 12 uur 56. Iserbyt: "Dit is een rondje voor Mathieu van der Poel". Iserbyt: "Dit is een rondje voor Mathieu van der Poel"

12:55 12 uur 55. Vanthourenhout: "Als Mathieu meedoet, is hij altijd een gevaar". Vanthourenhout: "Als Mathieu meedoet, is hij altijd een gevaar"

12:45 12 uur 45. Sweeck: "Hopelijk kan ik hier opnieuw meedoen voor de prijzen". Sweeck: "Hopelijk kan ik hier opnieuw meedoen voor de prijzen"

09:32 Dit zijn de uitdagers van Van der Poel. Laurens Sweeck werd in Antwerpen Belgisch kampioen. 09 uur 32. Dit zijn de uitdagers van Van der Poel. Laurens Sweeck werd in Antwerpen Belgisch kampioen. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1337364125006041089

09:32 09 uur 32. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1337336543627849728