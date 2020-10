Iserbyt: "Voor Koppenbergcross heb ik toch meer stress dan anders"

11:27

11 uur 27. Vettige ondergrond? Volgens Christophe Impens van organisator Golazo krijgen we "een zonnige cross op een vettige ondergrond". "De voorbije dagen heeft het heel veel geregend en de bovenste laag ligt er nu al vettig bij." Iserbyt ziet het graag: "Zo lag het er vorig jaar ook bij, dat was perfect om toch nog kracht over te brengen op het achterwiel. Zakken we wat dieper in de modder, dan zal Toon Aerts in het voordeel zijn." Naast Aerts ziet Iserbyt ook Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout als stevige concurrenten. "Ik verwacht dat we toch een tijdje met vier zullen samenblijven." .