Van Aert en Van der Poel leveren morgen strijd op Skiberg: "Cross uit oude doos"

18:17 18 uur 17. Vervecken: "Skiberg moet lopend en met fiets beklommen worden". Erwin Vervecken bouwde samen met Paul Herygers het parcours in Herentals. "Als je aan Herentals denkt, denk je misschien aan een vlak zandparcours in de Kempen. Maar er zit net heel weinig zand in het parcours en er is wel veel hoogteverschil", vertelt Vervecken. "Het 1e deel van het parcours is technisch en snel. In het 2e deel zit de Skiberg, een 21 meter hoge berg die 1 keer met de fiets en 1 keer lopend beklommen moet worden. Ik verwacht een spannende moddercross uit de oude doos." . Vervecken: "Skiberg moet lopend en met fiets beklommen worden" Erwin Vervecken bouwde samen met Paul Herygers het parcours in Herentals. "Als je aan Herentals denkt, denk je misschien aan een vlak zandparcours in de Kempen. Maar er zit net heel weinig zand in het parcours en er is wel veel hoogteverschil", vertelt Vervecken.

"Het 1e deel van het parcours is technisch en snel. In het 2e deel zit de Skiberg, een 21 meter hoge berg die 1 keer met de fiets en 1 keer lopend beklommen moet worden. Ik verwacht een spannende moddercross uit de oude doos."

18:16 18 uur 16. Zelf woon ik al 20 jaar in Herentals. Ook Sanne Cant en Wout van Aert wonen hier al jaren. Herentals is de thuisbasis van veel veldrijders. Erwin Vervecken. Zelf woon ik al 20 jaar in Herentals. Ook Sanne Cant en Wout van Aert wonen hier al jaren. Herentals is de thuisbasis van veel veldrijders. Erwin Vervecken

18:16 18 uur 16. Duel tussen Van der Poel en Van Aert? In tegenstelling tot vandaag staan Wout van Aert en Mathieu van der Poel in Herentals wel samen aan de start. Ook Toon Aerts, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout zijn allemaal van de partij. Tom Pidcock staat niet op de deelnemerslijst. . Duel tussen Van der Poel en Van Aert? In tegenstelling tot vandaag staan Wout van Aert en Mathieu van der Poel in Herentals wel samen aan de start. Ook Toon Aerts, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout zijn allemaal van de partij. Tom Pidcock staat niet op de deelnemerslijst.