LIVESTREAM: Van der Poel rijdt lek, Van Aert snelt weg in Herentals

15:42 15 uur 42. De podiumplaatsen lijken vast te liggen. Van Aert rijdt met stip op 1, Van der Poel volgt en op drie zien we nog steeds Michael Vanthourenhout.

15:40 15 uur 40. Halve minuut. Het verschil is nu om en bij de halve minuut. Nog twee rondes te rijden.

15:38 15 uur 38. Mathieu van der Poel is toch nog aan het rijden. We wachten in spanning op het tijdsverschil aan de streep.

15:38 15 uur 38. Hier en daar staat er iemand langs het parcours. Bondscoach Sven Vanthourenhout roept Wout wat aanmoedigingen toe.

15:37 15 uur 37. Van der Poel laat het hier varen. Hij gooit de handdoek in de ring. Paul Herygers.

15:35 15 uur 35. Is dit de kans voor Van Aert om een cross mee te pikken? Hij moet deze voorsprong wel nog een hele poos verdedigen.

15:35 15 uur 35. Lekke band voor Van der Poel: "Dit vergt krachten". Lekke band voor Van der Poel: "Dit vergt krachten"

15:34 15 uur 34. 20 seconden. Net voor de materiaalpost heeft Wout van Aert een bonus van 20 seconden te pakken.

15:34 15 uur 34. Van der Poel kan intussen de materiaalpost nog altijd niet ruiken. Hij ziet Van Aert steeds kleiner worden.

15:33 15 uur 33. Dit vergt krachten. Michel Wuyts.

15:32 Platte band. Mechanische pech voor Van der Poel. Zijn achterband is leeggelopen. Van Aert ziet het ook en trekt meteen fel door. Dit is een moment . 15 uur 32.

15:31 15 uur 31. Van Aert maakt vaart! Wout van Aert komt weer op het wiel van Van der Poel!

15:31 15 uur 31. Van der Poel en Van Aert zijn halfweg: "Je bent nooit gerust". Van der Poel en Van Aert zijn halfweg: "Je bent nooit gerust"

15:30 15 uur 30. We zijn halfweg in deze prachtige cross in Herentals. Krijgen we nog strijd voorin?

15:30 15 uur 30. Het enige wat Van der Poel doet, is af en toe eens lonken onder de oksel. Hij vertraagt niet. Michel Wuyts.

15:29 15 uur 29. Status quo vooraan de koers. Van Aert laat het kopje niet hangen, maar hij lijkt te zullen moeten hopen op een foutje van Van der Poel om dit gat nog te dichten.

15:26 15 uur 26. Toon Aerts leeft op in de achtervolging. Hij neemt nu de touwtjes in handen.

15:24 15 uur 24. Weer een moeizame bocht voor Van Aert. De Belg maakt toch merkelijk meer foutjes dan de leider.

15:23 15 uur 23. De aangezichten van de renners zijn al besmeurd met modder. Het is een ouderwetse moddercross. Genieten vanuit de luie zetel.

15:21 15 uur 21. Sweeck, Iserbyt, Hermans, Soete en Aerts zijn al helemaal uitgeteld. Ze komen een heel eind achter de koplopers over de streep.

15:20 15 uur 20. Van der Poel op de fiets, Van Aert te voet: "Dat zijn pijnpunten". Van der Poel op de fiets, Van Aert te voet: "Dat zijn pijnpunten"

15:19 15 uur 19. Wat een verschillen en we zijn 18 minuten bezig. Michel Wuyts.

15:18 15 uur 18. Waar is de rest? We kijken naar een boeiende strijd tussen Van der Poel en Van Aert en daarachter is het lang wachten. Vanthourenhout blijft de "best of the rest".

15:15 15 uur 15. Materiaalpost. We krijgen hetzelfde scenario als in ronde 1. Van Aert gaat wisselen, Van der Poel niet. En zo is er weer een kloof.

15:14 15 uur 14. Van Aert is een bijter! Aha, de strijd is niet gestreden! Wout van Aert heeft het achterwiel van de Nederlandse wereldkampioen weer te pakken.

15:13 15 uur 13. Hij zal niet opgeven. Dat staat niet in de woordenlijst van Van Aert. Michel Wuyts.

15:12 15 uur 12. Het gat groeit snel. Dat zal pijn doen bij Wout van Aert.

15:12 15 uur 12. Ronde 1: Van der Poel op één, Van Aert en Vanthourenhout volgen op enkele seconden. Ronde 1: Van der Poel op één, Van Aert en Vanthourenhout volgen op enkele seconden

15:11 15 uur 11. 3 seconden. Dat is het verschil tussen Van der Poel en Wout van Aert na de openingsronde. Vanthourenhout volgt ook nog goed mee.

15:09 15 uur 09. Bergop loopt Van Aert nu Vanthourenhout voorbij. De man in het geel is op zoek naar Van der Poel.

15:09 15 uur 09. Vanthourenhout moet de skiberg te voet op, Van Aert en Van der Poel fietsen er vrolijk op.

15:08 15 uur 08. Van der Poel zet iedereen onder druk: "Ja, het is een klein kloofje". Van der Poel zet iedereen onder druk: "Ja, het is een klein kloofje"

15:07 15 uur 07. Na een mindere start moet Iserbyt al wat terrein goedmaken. Hij neemt in de achtervolging het heft in handen.

15:06 15 uur 06. Van Aert duikt de materiaalpost in en Van der Poel trekt meteen door. Zo zet hij de Belg meteen onder druk.

15:05 15 uur 05. Wat een hels tempo, ronde 1. Paul Herygers.

15:04 15 uur 04. Zo, Van der Poel laat er geen gras over groeien. Hij trekt de gashendel helemaal open. Wout van Aert volgt hem op de voet en ook Michael Vanthourenhout schuift mee.

15:01 15 uur 01 match begonnen We zijn weg! De mannen zijn vertrokken voor een uur ploeteren in de modder. Van der Poel duikt als eerste de plassen in, Van Aert volgt op positie twee.

15:01 15 uur 01. Start! De twee groten, Van der Poel en Van Aert, aan de leiding. Start! De twee groten, Van der Poel en Van Aert, aan de leiding

15:00 15 uur . Door de regen is het nog technischer geworden en dat is dan weer meer in het voordeel van Van der Poel en Iserbyt. Van mij had de zon wat meer mogen schijnen. Wout van Aert.

14:58 14 uur 58. Het is een prachtig parcours. Ik ben onder de indruk. Het is enorm lastig en technisch. Dit wordt een spektakelcross. Mathieu van der Poel.

13:46 13 uur 46. Van Aert tegen de vlakte tijdens de verkenning in zijn Herentals. Van Aert tegen de vlakte tijdens de verkenning in zijn Herentals

18:17 18 uur 17. Vervecken: "Skiberg moet lopend en met fiets beklommen worden". Erwin Vervecken bouwde samen met Paul Herygers het parcours in Herentals. "Als je aan Herentals denkt, denk je misschien aan een vlak zandparcours in de Kempen. Maar er zit net heel weinig zand in het parcours en er is wel veel hoogteverschil", vertelt Vervecken. "Het 1e deel van het parcours is technisch en snel. In het 2e deel zit de Skiberg, een 21 meter hoge berg die 1 keer met de fiets en 1 keer lopend beklommen moet worden. Ik verwacht een spannende moddercross uit de oude doos."

"Het 1e deel van het parcours is technisch en snel. In het 2e deel zit de Skiberg, een 21 meter hoge berg die 1 keer met de fiets en 1 keer lopend beklommen moet worden. Ik verwacht een spannende moddercross uit de oude doos."

18:16 18 uur 16. Zelf woon ik al 20 jaar in Herentals. Ook Sanne Cant en Wout van Aert wonen hier al jaren. Herentals is de thuisbasis van veel veldrijders. Erwin Vervecken.

18:16 18 uur 16. Duel tussen Van der Poel en Van Aert? In tegenstelling tot vandaag staan Wout van Aert en Mathieu van der Poel in Herentals wel samen aan de start. Ook Toon Aerts, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout zijn allemaal van de partij. Tom Pidcock staat niet op de deelnemerslijst.