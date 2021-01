Van der Poel zet nieuwjaarstraditie voort en triomfeert in Baal voor Van Aert

Voor het 4e jaar op rij heeft Mathieu is van der Poel het nieuwe jaar begonnen met een overwinning. De Nederlander was de sterkste in de Grote Prijs Sven Nys in Baal. Wout van Aert finishte als tweede op een handvol seconden van de winnaar. Een verrassend sterke Eli Iserbyt werd vierde en redde zijn klassement.

Verslag van de Grote Prijs Sven Nys bij de mannen

Van der Poel heeft genoeg aan één versnelling, Iserbyt redt zijn klassement

Alle kleppers tekenden present voor de Grote Prijs Sven Nys in Baal. Ook wereldkampioen Mathieu van der Poel en Wout van Aert kwamen elkaar nog eens tegen. Een tweestrijd dan maar? Neen, die kregen we niet. Gestart vanop de tweede rij kwamen Van Aert en Tom Pidcock al snel vooraan aansluiten. Pidcock nam al even snel de touwtjes in handen en poeierde stevig door. Konden volgen: Van der Poel, Van Aert en Eli Iserbyt. Na een stevige periode van Pidcock nam Van Aert het commando anderhalve ronde over. Maar vol doorgeven deed hij niet, Michael Vanthourenhout kwam weer aansluiten. Een kwintet zou strijden voor de zege. Iets voorbij het halfuur achtte Van der Poel zijn moment gekomen. De wereldkampioen pakte uit met zijn eerste versnelling, meteen eentje die de rest pijn deed. Vanthourenhout probeerde even te volgen, maar zou dat later bekopen en werd vijfde. Van Aert liet zich wat ringeloren, maar had naar eigen zeggen wat schakelproblemen. De Jumbo-Visma-renner zette nog een knappe inhaalrace in, maar zou stranden op 8 seconden van zijn Nederlandse rivaal. Brits kampioen Pidcock eindigde knap op de derde plek. Een verrassend sterke Iserbyt werd vierde en redt zo zijn klassement.

Rituitslag Grote Prijs Sven Nys (mannen) Rituitslag Grote Prijs Sven Nys (mannen) naam resultaat 1 Mathieu van der Poel 1u00'18" 2 Wout van Aert op 8" 3 Thomas Pidcock 22" 4 Eli Iserbyt 41" 5 Michael Vanthourenhout 45" 6 Toon Aerts 1'10" 7 Lars van der Haar 1'58" 8 Corné van Kessel 2'20" 9 Laurens Sweeck 2'35" 10 Quinten Hermans 2'41"

Van der Poel: "Voelde me niet super"

"Het was toch wel een lastige wedstrijd", opent een hijgende Van der Poel na zijn zege. "Ik had niet de beste benen, maar op een paar stukken wist ik dat ik misschien wel de bovenhand kon nemen en dat heb ik ook geprobeerd." "Ik voelde me niet super. Ik had de indruk dat Wout ook niet zijn beste dag had. Maar het was een parcours waar ik mijn ding op kon doen. Ik kom hier graag. Supertechnisch, maar je kan er wel snelheid halen."

Van Aert: "Had wat schakelproblemen toen Mathieu wegreed"

"Het was niet fantastisch vandaag", geeft Van Aert toe. "Ik had op een of andere manier de laatste twee rondes een redelijk goed gevoel. Maar toen was de koers al verloren." "Ik heb in functie getraind van het BK en WK en dat heeft me vandaag misschien wat parten gespeeld." "Ik bleef druk zetten op Mathieu, want ik wou echt winnen. Als je altijd stopt met moeite doen, schiet er maar weinig over. Je moet niet wachten op de superbenen, je moet ze afdwingen. Toen Mathieu wegreed, had ik wat schakelproblemen, dat was niet meer goed te maken."

Pidcock: "Weer vertrouwen na vorige week"

"Ik ben tevreden over mijn koers vandaag", zegt Pidcock na zijn derde plek. "Ik voelde me goed. De laatste rondes maakte ik wat foutjes, maar het was goed. Dat geeft weer wat vertrouwen na vorige week."

Iserbyt: "Laatste twee rondes voelde ik de pijn weer"

"Het ging vrij vlot, zeker in het begin", klinkt het bij Iserbyt. "Maar de laaste 2 rondes voelde ik de pijn weer komen. Het beste was er wat af. Gezien het klassement ben ik heel blij, het was beter dan verwacht. Dit was het hoogst haalbare voor vandaag."