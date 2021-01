LIVESTREAM: Wint Mathieu van der Poel voor de 5e opeenvolgende keer in Hamme?

Fase per fase

Fase per fase

16:02 16 uur 02. De laatste ronde van Van Aert mag er best zijn. Paul Herygers. De laatste ronde van Van Aert mag er best zijn. Paul Herygers

16:01 16 uur 01. Van der Poel heeft alles goed onder controle in de slotronde. Een terugkeer van Van Aert is niet meer aan de orde. . Van der Poel heeft alles goed onder controle in de slotronde. Een terugkeer van Van Aert is niet meer aan de orde.

16:01 16 uur 01. "We gaan naar een geweldig WK". De chrono van Maarten Vangramberen zegt 11 seconden. "We gaan naar een geweldig WK", zegt de reporter in het veld. . "We gaan naar een geweldig WK" De chrono van Maarten Vangramberen zegt 11 seconden. "We gaan naar een geweldig WK", zegt de reporter in het veld.

15:59 15 uur 59. Exact op één minuut van Van der Poel is Sweeck over Pidcock gegaan naar de derde plaats. Knap! . Exact op één minuut van Van der Poel is Sweeck over Pidcock gegaan naar de derde plaats. Knap!

15:58 15 uur 58. Van Aert gaat binnen in de materiaalzone en ziet daardoor Van der Poel weer wat verder weg rijden. Valt hier de beslissing? . Van Aert gaat binnen in de materiaalzone en ziet daardoor Van der Poel weer wat verder weg rijden. Valt hier de beslissing?

15:57 15 uur 57. Het is nog niet gedaan die kermis hier. Paul Herygers. Het is nog niet gedaan die kermis hier. Paul Herygers

15:57 Laatste ronde. Van der Poel en Van Aert zijn aan de laatste ronde begonnen. Zit er nog een terugkeer in voor de Belgische kampioen? Het verschil is 10 seconden. . 15 uur 57. Laatste ronde Van der Poel en Van Aert zijn aan de laatste ronde begonnen. Zit er nog een terugkeer in voor de Belgische kampioen? Het verschil is 10 seconden.

15:55 15 uur 55. Het verschil tussen Van der Poel en Van Aert blijft rond de 15 seconden hangen. Het blijft spannend. . Het verschil tussen Van der Poel en Van Aert blijft rond de 15 seconden hangen. Het blijft spannend.

15:54 15 uur 54. Van der Poel beslist heel laat om de materiaalzone binnen te duiken. Het verschil is een volledige post met Van Aert, die niet wisselt. . Van der Poel beslist heel laat om de materiaalzone binnen te duiken. Het verschil is een volledige post met Van Aert, die niet wisselt.

15:53 Nys te uitbundig? Nys is tegen de vlakte gegaan en ziet Kamp en Vandeputte weer over zich springen. . 15 uur 53. Nys te uitbundig? Nys is tegen de vlakte gegaan en ziet Kamp en Vandeputte weer over zich springen.

15:52 15 uur 52. De kaarten lijken geschud. . Paul Herygers. De kaarten lijken geschud. Paul Herygers

15:52 15 uur 52. Van Aert zit nog altijd een volle lus achter. Van der Poel heeft alles goed onder controle. . Van Aert zit nog altijd een volle lus achter. Van der Poel heeft alles goed onder controle.

15:52 15 uur 52. Nys 12e . Thibau Nys is bezig aan een heel goede cross. De jonge snaak rijdt rond op de 12e plaats, voor Ryan Kamp, de topfavoriet voor de wereldtitel bij de beloften. . Nys 12e Thibau Nys is bezig aan een heel goede cross. De jonge snaak rijdt rond op de 12e plaats, voor Ryan Kamp, de topfavoriet voor de wereldtitel bij de beloften.

15:51 15 uur 51. Overzicht. 1. Van der Poel 2. Van Aert 3. Pidcock 4. Sweeck 5. Aerts . Overzicht 1. Van der Poel 2. Van Aert 3. Pidcock 4. Sweeck 5. Aerts

15:49 15 uur 49. Einde ronde 6. Van Aert volgt op 15 seconden bij een nieuwe passage over de finishlijn. Van der Poel moet nog altijd diep gaan om de Belg achter zich te houden. . Einde ronde 6 Van Aert volgt op 15 seconden bij een nieuwe passage over de finishlijn. Van der Poel moet nog altijd diep gaan om de Belg achter zich te houden.

15:47 15 uur 47. Met Van Aert achter je rondrijden, dat is een nachtmerrie. Die geeft nooit af. Paul Herygers. Met Van Aert achter je rondrijden, dat is een nachtmerrie. Die geeft nooit af. Paul Herygers

15:47 15 uur 47. 12 seconden! Langs de vijver wordt kloof tussen Van der Poel en Van Aert plots kleiner: 12 seconden. Is er iets aan de hand met de wereldkampioen? . 12 seconden! Langs de vijver wordt kloof tussen Van der Poel en Van Aert plots kleiner: 12 seconden. Is er iets aan de hand met de wereldkampioen?

15:46 15 uur 46. De strijd om de derde plaats is iets spannender dan die om de zege. Pidcock krijgt plots Sweeck op de hielen. . De strijd om de derde plaats is iets spannender dan die om de zege. Pidcock krijgt plots Sweeck op de hielen.

15:44 15 uur 44. Van Aert ziet Van der Poel steeds voor zich uit rijden, maar echt in de buurt geraakt hij niet meer. Is de strijd gestreden? . Van Aert ziet Van der Poel steeds voor zich uit rijden, maar echt in de buurt geraakt hij niet meer. Is de strijd gestreden?

15:42 15 uur 42. Het is een heel lastige cross vandaag. Bewijs daarvan is de sliert slijm die de kin van Van der Poel siert. . Het is een heel lastige cross vandaag. Bewijs daarvan is de sliert slijm die de kin van Van der Poel siert.

15:40 15 uur 40. Einde ronde 5. Het gaat hard in Hamme, er zit alweer een ronde op. Het verschil tussen Van der Poel en Van Aert: 18 seconden. . Einde ronde 5 Het gaat hard in Hamme, er zit alweer een ronde op. Het verschil tussen Van der Poel en Van Aert: 18 seconden.

15:39 15 uur 39. De voorsprong van Van der Poel is toch wat gezakt: 16 seconden. Houdt de Nederlander bewust wat in of komt Van Aert echt dichter? . De voorsprong van Van der Poel is toch wat gezakt: 16 seconden. Houdt de Nederlander bewust wat in of komt Van Aert echt dichter?

15:37 15 uur 37. Een schuine kant gaat niet 100% voor Van der Poel. Dat ziet Van Aert ook, geeft het hem moed? . Een schuine kant gaat niet 100% voor Van der Poel. Dat ziet Van Aert ook, geeft het hem moed?

15:36 15 uur 36. Van der Poel vliegt over de balkjes. Opvallend toch hoeveel sneller hij daarover vliegt in vergelijking met al de anderen. . Van der Poel vliegt over de balkjes. Opvallend toch hoeveel sneller hij daarover vliegt in vergelijking met al de anderen.

15:35 15 uur 35. Eli Iserbyt is teruggevallen naar de 9e plaats. Geen gevaar voor zijn klassement, want hij heeft een zee van voorsprong op eerste achtervolger Vanthourenhout. . Eli Iserbyt is teruggevallen naar de 9e plaats. Geen gevaar voor zijn klassement, want hij heeft een zee van voorsprong op eerste achtervolger Vanthourenhout.

15:34 15 uur 34. Een afdaling gaat niet helemaal naar wens voor Van der Poel. De wereldkampioen corrigeert meteen. . Een afdaling gaat niet helemaal naar wens voor Van der Poel. De wereldkampioen corrigeert meteen.

15:33 15 uur 33. Tom Pidcock is ondertussen opgerukt naar de derde plaats. Het Britse toptalent volgt wel al op 40 seconden van Van der Poel. . Tom Pidcock is ondertussen opgerukt naar de derde plaats. Het Britse toptalent volgt wel al op 40 seconden van Van der Poel.

15:32 15 uur 32. Einde ronde 4. Er zit opnieuw een ronde op. De voorsprong van Van der Poel is opgelopen naar 19 seconden. . Einde ronde 4 Er zit opnieuw een ronde op. De voorsprong van Van der Poel is opgelopen naar 19 seconden.

15:30 15 uur 30. Langs het water ziet Van Aert Van der Poel rijden. Echt dichterbij komt de Vlaming niet. Integendeel. . Langs het water ziet Van Aert Van der Poel rijden. Echt dichterbij komt de Vlaming niet. Integendeel.

15:28 15 uur 28. Het verschil tussen Van der Poel en Van Aert stabiliseert, ondanks een kleine slipper van de Belgische kampioen. . Het verschil tussen Van der Poel en Van Aert stabiliseert, ondanks een kleine slipper van de Belgische kampioen.

15:24 15 uur 24. Dit kan Van Aert zich in Oostende niet permitteren. . Michel Wuyts. Dit kan Van Aert zich in Oostende niet permitteren. Michel Wuyts

15:24 15 uur 24. Einde ronde 3. Van der Poel legt zich plat op het asfalt en dat doet Van Aert ook. Het verschil: 12 seconden. . Einde ronde 3 Van der Poel legt zich plat op het asfalt en dat doet Van Aert ook. Het verschil: 12 seconden.

15:23 15 uur 23. Daar is het duel! In het "bike park" vlak voor de finishzone laat Van Aert Vanthourenhout meteen ter plaatse. Het duel tussen de twee toppers kan beginnen. . Daar is het duel! In het "bike park" vlak voor de finishzone laat Van Aert Vanthourenhout meteen ter plaatse. Het duel tussen de twee toppers kan beginnen.

15:22 15 uur 22. Erop en erover! Van Aert is nu tweede op 10 seconden van Van der Poel. . Erop en erover! Van Aert is nu tweede op 10 seconden van Van der Poel.

15:22 15 uur 22. Van der Poel ligt plots een hele materiaalzone voor op Van Aert, die bijna bij Vanthourenhout komt. Kan de Belgische kampioen nog terugkeren tot bij de wereldkampioen? . Van der Poel ligt plots een hele materiaalzone voor op Van Aert, die bijna bij Vanthourenhout komt. Kan de Belgische kampioen nog terugkeren tot bij de wereldkampioen?

15:21 15 uur 21. Is Van der Poel ribbedebie? . Vanthourenhout gaat in de fout op een schuine kant. Van der Poel neemt plots afstand. . Is Van der Poel ribbedebie? Vanthourenhout gaat in de fout op een schuine kant. Van der Poel neemt plots afstand.

15:20 15 uur 20. Van der Poel gaat nog een keer op het gaspedaal staan. Voor Vathourenhout gaat het nog altijd niet te snel. . Van der Poel gaat nog een keer op het gaspedaal staan. Voor Vathourenhout gaat het nog altijd niet te snel.

15:19 Van Aert in actie:. 15 uur 19. Van Aert in actie: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1352983676922060800

15:18 Val Van Aert in het beekje. Net nu hij in zijn ritme is gekomen, gaat Van Aert tegen de vlakte in het diepe beekje. Hij zit wel meteen weer op de fiets. . 15 uur 18. Val Van Aert in het beekje Net nu hij in zijn ritme is gekomen, gaat Van Aert tegen de vlakte in het diepe beekje. Hij zit wel meteen weer op de fiets.

15:17 15 uur 17. Het is werkendag! Michel Wuyts. Het is werkendag! Michel Wuyts

15:17 15 uur 17. Van Aert gaat over Iserbyt naar de derde plaats. De Belgische kampioen gaat op zoek naar Vanthourenhout en Van der Poel. . Van Aert gaat over Iserbyt naar de derde plaats. De Belgische kampioen gaat op zoek naar Vanthourenhout en Van der Poel.

15:16 15 uur 16. De achterstand van Van Aert is opgelopen naar 9 seconden. Alles kan nog in Hamme. . De achterstand van Van Aert is opgelopen naar 9 seconden. Alles kan nog in Hamme.

15:16 15 uur 16. Einde ronde 2. Op het asfalt zit Vanthourenhout goed in het wiel van Van der Poel. Sterk van de West-Vlaming! . Einde ronde 2 Op het asfalt zit Vanthourenhout goed in het wiel van Van der Poel. Sterk van de West-Vlaming!

15:15 15 uur 15. In de technische zone vlak voor de laatste rechte lijn trekt Van der Poel nog wat steviger door. De korte bochtjes zijn uiteraard spek naar zijn bek. . In de technische zone vlak voor de laatste rechte lijn trekt Van der Poel nog wat steviger door. De korte bochtjes zijn uiteraard spek naar zijn bek.

15:14 15 uur 14. Van der Poel gaat zijn signatuur plaatsen. Michel Wuyts. Van der Poel gaat zijn signatuur plaatsen. Michel Wuyts

15:14 15 uur 14. Van der Poel trekt door. Van der Poel gaat naar de kop op een blubberstrook. Van Aert ziet het in de verte gebeuren. . Van der Poel trekt door Van der Poel gaat naar de kop op een blubberstrook. Van Aert ziet het in de verte gebeuren.

15:12 15 uur 12. Vanthourenhout trekt stevig door, Van der Poel gaat goed mee. Van Aert moeit zich voorlopig niet en blijft wat plakken. . Vanthourenhout trekt stevig door, Van der Poel gaat goed mee. Van Aert moeit zich voorlopig niet en blijft wat plakken.

15:11 15 uur 11. We kijken naar een rustige aanhef van de cross. Michel Wuyts. We kijken naar een rustige aanhef van de cross. Michel Wuyts

15:08 Aerts wint de tussensprint. Toon Aerts pakt de volle buit en komt 15 seconden dichterbij in het klassement. Michael Vanthourenhout en Mathieu van der Poel zijn tweede en derde na de eerste ronde. . 15 uur 08. Aerts wint de tussensprint Toon Aerts pakt de volle buit en komt 15 seconden dichterbij in het klassement. Michael Vanthourenhout en Mathieu van der Poel zijn tweede en derde na de eerste ronde.

15:07 15 uur 07. Langs het water rukt Van der Poel wat op naar voren. Hij gaat voorbij Iserbyt naar de derde plaats. . Langs het water rukt Van der Poel wat op naar voren. Hij gaat voorbij Iserbyt naar de derde plaats.

15:05 15 uur 05. Alles op een zakdoek. Aerts, Vanthourenhout, Iserbyt, Van der Poel, Van Kessel en Van Aert. Dat is de top 6 voorlopig. . Alles op een zakdoek Aerts, Vanthourenhout, Iserbyt, Van der Poel, Van Kessel en Van Aert. Dat is de top 6 voorlopig.

15:03 Slipper Van der Poel. Het voorwiel van Mathieu van der Poel doet plots zijn eigen zin. Ook de wereldkampioen gaat even tegen de grond. . 15 uur 03. Slipper Van der Poel Het voorwiel van Mathieu van der Poel doet plots zijn eigen zin. Ook de wereldkampioen gaat even tegen de grond.

15:02 Oponthoud Van Aert. Van Aert dook als eerste het veld in, maar na een kleine schuiver in de eerste blubberstrook moet hij toch wat renners voor zich dulden. . 15 uur 02. Oponthoud Van Aert Van Aert dook als eerste het veld in, maar na een kleine schuiver in de eerste blubberstrook moet hij toch wat renners voor zich dulden.

15:01 15 uur 01. Dat Iserbyt mee is, zal hem enorm plezieren. Paul Herygers. Dat Iserbyt mee is, zal hem enorm plezieren. Paul Herygers