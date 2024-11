LIVESTREAM (13.45 u): Wie zegeviert in Lokeren bij afwezigheid van Europees kampioene Fem van Empel?

Geen Van Empel

Fem van Empel won de eerste manche van de X2O Trofee op de Koppenberg en won nadien het EK. Maar de wereldkampioene neemt vandaag niet deel in Lokeren. Ze last een korte pauze in.



Door haar afwezigheid zijn Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand de topfavorietes vandaag. Brand kan alleszins een heel goede zaak doen in het klassement. Van Empel krijgt automatisch 5 minuten aan haar broek, Alvarado was er op de Koppenberg niet bij.