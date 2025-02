LIVESTREAM: Brand komt na driekwart cross voorin aansluiten, Cant speelt mee voor top 5

Afscheidnemende Cant in de bloemetjes

Voor de laatste keer zal Sanne Cant vandaag voor haar thuisfans crossen.



Cant woont wel al jaren in Herentals, maar groeide wel op in Lille. 7 keer stond ze in haar "thuiscross" op het hoogste schavotje: 6 keer in de Krawatencross en 1 keer op het BK.



Na haar laatste kunststukje voor eigen volk wordt de 15-voudige Belgische kampioene straks in de bloemetjes gezet.



Volgende week zet Sanne Cant haar afscheidstournee voort in Sint-Niklaas (Exact) en Brussel (X2O).