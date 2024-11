3 op een rij: pientere Ceylin Alvarado rondt haar perfecte week in stijl af in Hamme

Na Niel en Merksplas is er nu Hamme in amper 7 dagen tijd: Ceylin Alvarado heeft haar derde cross op een rij gewonnen. De Nederlandse kwam af en toe in de problemen in de Flandriencross, maar stond in de finale op. Na een prangende slotfase had ze nog net iets meer jus in de benen dan Lucinda Brand. Zij blijft leider in het X²O-klassement.