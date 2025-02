Wordt X2O-eindwinnares Lucinda Brand ook primus van de klas in Universiteitscross van Brussel?

Laatste klassementscross

Brussel is het decor voor de laatste klassementscross van deze winter. In de Universiteitscross valt het doek over de X2O Trofee, al is de beslissing in dat klassement al gevallen. Lucinda Brand is met een voorsprong van een bijna een kwartier op Annemarie Worst nu al zeker van eindwinst.



De Nederlandse was zaterdag ook de beste in de Waaslandcross en kan dus met ambitie afzakken naar de hoofdstad. Als ze dit weekend 2 op 2 scoort, dan evenaart ze bovendien Fem van Empel met 11 zeges dit seizoen.