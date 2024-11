LIVESTREAM: Wie houdt wereldkampioene Fem van Empel van een nieuwe triomf op de Koppenberg?

Clash met EK

Zo meteen is er de Koppenbergcross, maar zondag is er ook al het EK in Spanje. Er werd even gevreesd dat die combinatie een lastige dubbel zou worden voor de renners.



Toch staan zowel bij de vrouwen als bij de mannen heel wat kanshebbers voor de Europese titel vandaag gewoon aan de start. Het zegt veel over de reputatie van de Koppenbergcross.