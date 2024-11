LIVE (13.45 uur): Wie houdt wereldkampioene Fem van Empel van een nieuwe triomf op de Koppenberg?

Op 1 november krijgen we traditiegetrouw een klassieker voorgeschoteld: de Koppenbergcross. Heel wat toppers hopen in aanloop naar het EK van zondag nog een laatste keer te knallen. Wordt het net als vorig jaar een triomftocht voor Fem van Empel? Volg het live vanaf 13.45 uur op deze pagina of op VRT 1.