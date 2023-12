3 op 3 voor Fem van Empel in de X²O-trofee? Kijk vanmiddag naar de veldrit in Herentals

In Herentals zijn vanmiddag alle ogen gericht op Mathieu van der Poel, maar eerst is de wereldkampioene bij de vrouwen aan zet.



Om 13.45 uur gaat Fem van Empel op zoek naar een 3 op 3 in de X²O-trofee. De voorbije weken won ze al in Oudenaarde en Kortrijk.



Manon Bakker (winnares in Val di Sole) en Lucinda Brand (terug van stage) dagen haar uit op het Sport Vlaanderen-domein in Herentals.



Puck Pieterse, Shirin van Anrooij en Ceylin Alvarado richten hun vizier op morgen in Namen.



De uitzending vanmiddag begint om 13.30 uur. Live te bekijken op VRT1, op VRT MAX en op deze pagina.