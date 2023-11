Kijk vanaf 11.40 uur naar Koppenbergcross voor vrouwen: "Jammer dat startveld wat minder is"

clock 10:55

10 uur 55. Geen Alvarado en Worst. Bij de vrouwen is Fem van Empel met kasseiwegen voorsprong de topfavoriete. Door enkele afzeggingen zal de Nederlandse normaal gezien nog minder weerstand ondervinden dan de voorbije weken. Ceylin Alvarado en Annemarie Worst (winnares in 2020) ontbreken op de deelnemerslijst. Dat heeft te maken met het nakende EK, dat zaterdag al op het programma staat voor de vrouwen. "Het deelnemersveld bij de vrouwen is inderdaad wat minder sterk bezet", zegt parcours Erwin Vervecken. "Enkele rensters kiezen ervoor om vandaag niet te rijden omdat ze alles op het EK zetten. Uiteraard vinden we dat jammer, maar we respecteren hun keuze." .