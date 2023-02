X²O-trofee Brussel: Met z'n allen tegen wereldkampioene Fem van Empel

clock 11:27

11 uur 27. Van Empel vs. de rest. Weinig verrassend komen vandaag alle favorieten bij de vrouwen uit Nederland. Klassementsleidster Fem van Empel is de topfavoriete, maar gewonnen spel heeft ze zeker niet op voorhand. Zo liet drievoudig winnares Ceylin del Carmen Alvarado de jongste wedstrijden zien dat ze nog over uitstekende post-WK-benen beschikt. Ook eerste achtervolgser Lucinda Brand, Annemarie Worst, gisteren winnares in Sint-Niklaas, Denise Betsema en Aniek van Alphen verwachten we voorin. Puck Pieterse is er niet bij in Brussel, net als Shirin van Anrooij en Sanne Cant. .