Wereldkampioene Van Empel domineert ook in Brussel, Alvarado razend om "valse start"

Fem van Empel gunt de concurrentie niets: de Nederlandse wereldkampioene pakte met de Universiteitscross in Brussel haar 17e seizoenszege en stak in één moeite ook de eindzege in de Soudal-trofee op zak. De start veroorzaakte de grootste commotie. De startlichten waren kapot, dus werd de cross op gang gefloten. Maar dat wist Ceylan Alvarado niet. Ze was furieus.