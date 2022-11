LIVESTREAM: Kijk naar de Urban Cross in Kortrijk, zonder Van Empel

clock 13:51 13 uur 51. Alvarado wisselt per ongeluk. Ceylin Alvarado is per ongeluk de pits ingedoken. Dat geeft haar mecanicien mee aan onze mand in het veld. "Er was niks aan de hand", vertelt Raf Roodhooft, vader van. "Ze had haar bocht gemist en kon de post niet meer ontwijken." . Alvarado wisselt per ongeluk Ceylin Alvarado is per ongeluk de pits ingedoken. Dat geeft haar mecanicien mee aan onze mand in het veld.

"Er was niks aan de hand", vertelt Raf Roodhooft, vader van. "Ze had haar bocht gemist en kon de post niet meer ontwijken."

clock 13:49 13 uur 49. Brand voorbij Bäckstedt naar koppositie. Bäckstedt houdt stand. Pas na de Collegebrug geeft ze haar koppositie af. Lucinda Brand neemt over. . Brand voorbij Bäckstedt naar koppositie Bäckstedt houdt stand. Pas na de Collegebrug geeft ze haar koppositie af. Lucinda Brand neemt over.

clock 13:47 13 uur 47. De beste start van haar seizoen. Magnus Bäckstedt. De beste start van haar seizoen. Magnus Bäckstedt

clock 13:45 13 uur 45. start! . Zoë Bäckstedt vliegt als een pijl uit een boog. Het 18-jarige toptalent leidt het pak voor routiniers Marianne Vos en Sanne Cant. Ceylin Alvarado zoekt meteen de materiaalpost op om haar fiets te wisselen. . start! Zoë Bäckstedt vliegt als een pijl uit een boog. Het 18-jarige toptalent leidt het pak voor routiniers Marianne Vos en Sanne Cant.

Ceylin Alvarado zoekt meteen de materiaalpost op om haar fiets te wisselen.

clock 13:41 13 uur 41. De deelneemsters staan opgelijnd op de Groeningebrug voor de start van de 2e manche in de X²O-trofee. . De deelneemsters staan opgelijnd op de Groeningebrug voor de start van de 2e manche in de X²O-trofee.

clock 13:39 13 uur 39. 3-voudig winnares Lucinda Brand: "Wegervaring komt hier van pas". De stadscross in Kortrijk staat voor de 4e keer op het veldritmenu. De voorbije 3 edities zijn allemaal gewonnen door Lucinda Brand (33). "Er zitten een paar snelle stukken in. Dan komt mijn ervaring op de weg van pas", vertelt de Nederlandse, die nog herstelt van een breukje in haar hand. "Het zal wel goed komen", lacht ze. "Het bot is geheeld, maar mijn hand voelt nog niet aan zoals het moet zijn." Het jonge geweld staat niet aan de start in de Guldensporenstad. Van Empel, Pieterse en Van Anrooij passen. "Zij bepalen de voorbije weken het koersverloop. Het zal dus iets anders crossen worden", denkt Brand. . 3-voudig winnares Lucinda Brand: "Wegervaring komt hier van pas" De stadscross in Kortrijk staat voor de 4e keer op het veldritmenu. De voorbije 3 edities zijn allemaal gewonnen door Lucinda Brand (33).

"Er zitten een paar snelle stukken in. Dan komt mijn ervaring op de weg van pas", vertelt de Nederlandse, die nog herstelt van een breukje in haar hand.

"Het zal wel goed komen", lacht ze. "Het bot is geheeld, maar mijn hand voelt nog niet aan zoals het moet zijn."

Het jonge geweld staat niet aan de start in de Guldensporenstad. Van Empel, Pieterse en Van Anrooij passen.

"Zij bepalen de voorbije weken het koersverloop. Het zal dus iets anders crossen worden", denkt Brand.

clock 13:38 13 uur 38. BEKIJK: interview met Lucinda Brand. BEKIJK: interview met Lucinda Brand

clock 13:35 13 uur 35. stadscross. De deelnemers crossen vanmiddag in het noorden van de stad, op slechts enkele honderden meters van de Grote Markt. Een stadscross, maar de typische ingrediënten van een klassieke veldrit ontbreken niet: passages door het zand, korte heuveltjes en snelle grasstroken die de Leieboorden sieren. Nieuw is dat het parcours dit jaar in de tegenovergestelde richting ten opzichte van vorig jaar zal lopen. Om de snelheid er wat uit halen. . stadscross De deelnemers crossen vanmiddag in het noorden van de stad, op slechts enkele honderden meters van de Grote Markt.

Een stadscross, maar de typische ingrediënten van een klassieke veldrit ontbreken niet: passages door het zand, korte heuveltjes en snelle grasstroken die de Leieboorden sieren.

Nieuw is dat het parcours dit jaar in de tegenovergestelde richting ten opzichte van vorig jaar zal lopen. Om de snelheid er wat uit halen.



clock 13:30 13 uur 30. livestream. De uitzending is begonnen. Kijk hier en op Canvas naar de cross. Renaat Schotte en voormalig wereldkampioen Paul Herygers verzorgen het commentaar vanuit Kortrijk. . livestream De uitzending is begonnen. Kijk hier en op Canvas naar de cross. Renaat Schotte en voormalig wereldkampioen Paul Herygers verzorgen het commentaar vanuit Kortrijk.

clock 13:20 13 uur 20. Veldrijden LIVESTREAM: Kijk naar de Urban Cross in Kortrijk, zonder Van Empel

clock 08:48 08 uur 48. Geen Van Empel, Pieterse en Van Anrooij. Zoek niet naar de jonge Nederlandse garde in Kortrijk. Fem van Empel, Puck Pieterse en Shirin van Anrooij focussen dit weekend enkel op de Wereldbeker-cross in Hulst. Van Empel is nochtans leidster in de X²O-Trofee na haar zege in de Koppenbergcross, maar zal die koppositie dus kwijtspelen. Door haar afwezigheid krijgt ze 5 minuten straftijd in het klassement. . Geen Van Empel, Pieterse en Van Anrooij Zoek niet naar de jonge Nederlandse garde in Kortrijk. Fem van Empel, Puck Pieterse en Shirin van Anrooij focussen dit weekend enkel op de Wereldbeker-cross in Hulst.



Van Empel is nochtans leidster in de X²O-Trofee na haar zege in de Koppenbergcross, maar zal die koppositie dus kwijtspelen. Door haar afwezigheid krijgt ze 5 minuten straftijd in het klassement.

clock 08:47 08 uur 47. Wereldkampioene Vos is wel aanwezig. Door de afwezigheid van de jonge toptalenten ligt de weg in Kortrijk open voor de (iets) oudere Nederlandse veldrijdsters. Denise Betsema ligt op de loer om de koppositie van Fem van Empel over te nemen in het klassement. Ceylin Alvarado mocht deze maand al 2 keer haar armen in de lucht werpen. Oud-wereldkampioene Lucinda Brand is na een gebroken middenhandsbeentje nog op zoek naar haar beste vorm. En met Marianne Vos is ook de wereldkampioene van de partij in Kortrijk. . Wereldkampioene Vos is wel aanwezig Door de afwezigheid van de jonge toptalenten ligt de weg in Kortrijk open voor de (iets) oudere Nederlandse veldrijdsters.



Denise Betsema ligt op de loer om de koppositie van Fem van Empel over te nemen in het klassement. Ceylin Alvarado mocht deze maand al 2 keer haar armen in de lucht werpen.



Oud-wereldkampioene Lucinda Brand is na een gebroken middenhandsbeentje nog op zoek naar haar beste vorm. En met Marianne Vos is ook de wereldkampioene van de partij in Kortrijk.