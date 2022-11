Geen Van Empel in Kortrijk, kijk om 13.45 uur naar de cross bij de vrouwen

clock 08:47

08 uur 47. Wereldkampioene Vos is wel aanwezig. Door de afwezigheid van de jonge toptalenten legt de weg open voor de (iets) oudere Nederlandse veldrijdsters. Denise Betsema ligt op de loer om de koppositie van Fem van Empel over te nemen in het klassement. Ceylin Alvarado mocht deze maand al 2 keer haar armen in de lucht werpen. Oud-wereldkampioene Lucinda Brand is na een gebroken middenhandsbeentje nog op zoek naar haar beste vorm. En met Marianne Vos is oo kde wereldkampioene van de partij in Kortrijk. .