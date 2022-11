Indrukwekkende Fem van Empel zet haar zegereeks voort op de Koppenberg

clock 14:37 14 uur 37.

clock 14:36 14 uur 36. Ferrand-Prévot moet de Koppenberg oplopen. Pauline Ferrand-Prévot haalt de top 10 toch niet. De wereldkampioene van 2015 kampt opnieuw met kettingproblemen. Ze komt de Koppenberg opgelopen en finisht als 12e, op meer dan 6 minuten van Fem van Empel. Volgend weekend revanche op het EK in Namen.

Ze komt de Koppenberg opgelopen en finisht als 12e, op meer dan 6 minuten van Fem van Empel.

Volgend weekend revanche op het EK in Namen.

clock 14:33 14 uur 33. top 5. 1. Van Empel (Ned) 2. Betsema (Ned) 3. Van Anrooij (Ned) 4. Honsinger (VS) 5. Schreiber (Lux)

clock 14:33 14 uur 33. De finish op de Koppenberg. De finish op de Koppenberg

clock 14:31 14 uur 31. Denise Betsema beperkt de schade en komt 50 seconden na Van Empel boven. Bijna kapseist ze. Shirin van Anrooij wordt 3e, Clara Honsinger 4e.

Shirin van Anrooij wordt 3e, Clara Honsinger 4e.

clock 14:30 14 uur 30. finish: Van Empel wint haar lievelingscross. Daar is die nieuwe zege van Fem van Empel. De 20-jarige renster wint voor het eerst haar lievelingscross. Ze heeft zelfs nog wat over om haar fiets in de lucht te tillen.

clock 14:28 14 uur 28. Terwijl we de bel horen voor de rensters in de buik van de cross is Fem van Empel op weg naar haar 7e zege van het seizoen. Enkel in Meulebeke won ze niet. Van Empel werd er 2e, na Lucinda Brand.

clock 14:27 14 uur 27. Ik cross weer op 19 november in Merksplas. Of een week later in Kortrijk. Julie De Wilde. Ik cross weer op 19 november in Merksplas. Of een week later in Kortrijk. Julie De Wilde

clock 14:25 14 uur 25. FPF rijdt de top 10 binnen. Ze rijdt als 7e rond, op bijna 4 minuten van Van Empel.

clock 14:25 14 uur 25. Fem van Empel is in no time de nieuwe koningin van het veldrijden geworden. Ruben Van Gucht.

clock 14:23 14 uur 23. top 5 (4/5 rondes). 1. Van Empel 2. Betsema - op 47" 3. Van Anrooij - 1'00" 4. Honsinger - 1'41" 5. Schreiber - 2'11"

clock 14:18 14 uur 18. Kennen we zo stilaan het podium? Kennen we zo stilaan het podium?

clock 14:17 14 uur 17. versnelling Betsema . Denise Betsema heeft het bord leeggegeten van Shirin van Anrooij en snelt weg van haar jonge landgenote.

clock 14:16 14 uur 16. PFP gaat de top 10 nog induiken. De Française snijdt als 12e de voorlaatste ronde aan.

clock 14:10 40 seconden al. Fem van Empel heeft haar voorsprong flink uitgediept. Van Anrooij en Betsema volgen op 40 seconden. Dat wordt een minuut aan de finish. Of wat denkt u? "Een volle minuut", beaamt Paul Herygers in de commentaarcabine.

Dat wordt een minuut aan de finish. Of wat denkt u?

"Een volle minuut", beaamt Paul Herygers in de commentaarcabine.

clock 14:08 14 uur 08. De rensters snijden de 3e van 5 rondes aan. De kettingproblemen hebben flink wat tijd gekost voor Ferrand-Prévot. Zij volgt op tweeënhalve minuut van Van Empel. Lore De Schepper (16) komt de voormalige wereldkampioene tegen op de kasseiklim.

clock 14:05 14 uur 05. Van Anrooij volgt op 16 seconden van Van Empel. Zij moet werken in de achtervolging, Betsema kruipt in haar wiel.

clock 14:03 14 uur 03. Pauline Ferrand-Prévot is hier begonnen aan haar missie wereldtitel. coach Kurt Bogaerts.

clock 14:02 14 uur 02. Van Empel solo. Vooraan is Van Empel aan haar solo begonnen. Betsema en Van Anrooij hebben mekaar gevonden in de achtervolging.

clock 14:01 14 uur 01.

clock 14:00 Kettingproblemen Ferrand-Prévot . Pauline Ferrand-Prévot moet van haar fiets. Haar ketting blokkeert. Dat wordt lopen tot in de pits. Jammer voor de Française, die sterk begonnen was aan de cross.

Jammer voor de Française, die sterk begonnen was aan de cross.

clock 13:57 13 uur 57. Van Anrooij overboord. Het gaat hard in ronde 2. Fem van Empel haalt de sloophamer boven en gooit Shirin van Anrooij overboord. Enkel ploegmate Denise Betsema kan de vrouw van het seizoensbegin volgen.

clock 13:53 13 uur 53. PFP 7e. Pauline Ferrand-Prévot laat zien dat ze kan klimmen. De wereldkampioene mountainbike én gravelen rukt op naar de 7e plaats, op een halve minuut van de koploopsters.

clock 13:53 13 uur 53. De Koppenberg liegt nooit. Mijn tiercé rijdt al na 1 ronde op kop. Paul Herygers.

clock 13:52 13 uur 52. Voor de Luxemburgse renster Marie Schreiber gaat het te hard. Zij moet lossen in de kopgroep. . Voor de Luxemburgse renster Marie Schreiber gaat het te hard. Zij moet lossen in de kopgroep.

clock 13:48 13 uur 48. 4 leidsters. Fem van Empel sluit snel aan bij het trio Betsema-Schreiber-Van Anrooij. De Amerikaanse kampioene Clara Honsinger leidt de achtervolging in de weides. Zij won vorig jaar.

De Amerikaanse kampioene Clara Honsinger leidt de achtervolging in de weides. Zij won vorig jaar.

clock 13:48 13 uur 48. Het deelnemersveld is niet volledig. Klinkende namen als Sanne Cant, Ceylin Alvarado en Annemarie Worst crossen vanmiddag niet mee. Zij sparen zich voor het Europees kampioenschap van volgend weekend op de citadel van Namen.

clock 13:45 13 uur 45. start! 56 deelneemsters zijn begonnen aan de cross. Opwarmen is er niet bij, ze moeten meteen de Koppenberg op. Marie Schreiber komt als eerste boven, Denise Betsema volgt in haar wiel. Ook Shirin van Anrooij is goed van start gegaan.

Marie Schreiber komt als eerste boven, Denise Betsema volgt in haar wiel. Ook Shirin van Anrooij is goed van start gegaan.

clock 13:43 13 uur 43. GP Jolien Verschueren. Op deze 1e november denken de veldritliefhebbers ook aan Jolien Verschueren. Zij won de cross in 2015 en 2016. Vorig jaar overleed ze op haar 31e aan de gevolgen van kanker. De Koopenbergcross bij de vrouwen heet ook de GP Jolien Verschueren.

Vorig jaar overleed ze op haar 31e aan de gevolgen van kanker. De Koopenbergcross bij de vrouwen heet ook de GP Jolien Verschueren.

clock 13:41 Wind in de rug op de Koppenberg. Het waait flink op en rond het parcours. Meevaller: op de kasseiklim naar de streep kan de wind de rensters een duwtje geven.

clock 13:35 13 uur 35. Kijk nu live. Over 10 minuten gaan de vrouwen van start in Oudenaarde. Op deze pagina hoeft u geen trap te missen. Kijk naar de Koppenbergcross via livestream. Ruben Van Gucht en Paul Herygers verzorgen het commentaar.

clock 13:12 13 uur 12. Een razend spannende ontknoping bij de U23 tussen wereldkampioen Joran Wyseure en Victor Van De Putte. Een razend spannende ontknoping bij de U23 tussen wereldkampioen Joran Wyseure en Victor Van De Putte

clock 12:50 12 uur 50. Het parcours ligt er hard bij, dat wordt hobbelen. De wind ben ik wel gewoon. Denise Betsema (die op de Waddeneilanden woont).

clock 12:49 12 uur 49. Denise Betsema: "De wind kan beslissend zijn, en ik ben die wel gewoon vanop mijn eiland". Denise Betsema: "De wind kan beslissend zijn, en ik ben die wel gewoon vanop mijn eiland"

clock 12:41 12 uur 41. Of ik de favoriete ben? Ik ben hier om de kassei mee naar huis te nemen. Fem van Empel.

clock 12:40 12 uur 40. Ik kom hier heel graag. De wind zal het extra zwaar maken. Die gaat voor veel verschil zorgen. Fem van Empel.

clock 12:39 12 uur 39. Fem van Empel: "Topfavoriet? Ik ben hier wel om die kassei naar huis te nemen". Fem van Empel: "Topfavoriet? Ik ben hier wel om die kassei naar huis te nemen"

clock 12:32 12 uur 32. Nog snel wat opwarmen voor de Koppenbergcross... Nog snel wat opwarmen voor de Koppenbergcross...

clock 11:21 11 uur 21. wielrennen Wereldkampioen in 4 disciplines! Frans fenomeen Ferrand-Prévot is 1e regenboogtruidrager in het gravelrijden

clock 11:11 Komt straks ook aan de start in Oudenaarde: allrounder Pauline Ferrand-Prévot. Ze rijdt haar eerste wedstrijd in het shirt van Ineos, haar eerste cross in bijna 3 jaar.

clock 10:52 10 uur 52. Zo ging het vorig jaar: Amerikaanse kampioene triomfeert. Clara Honsinger won vorig jaar in Oudenaarde. De Amerikaanse kampioene maakte het verschil op de kasseien van de Koppenberg. Denise Betsema en Kata Blanka Vas finishten nog binnen de minuut, de andere deelneemsters liepen zwaardere schade op. Fem van Empel kwam als 8e boven, op meer dan 3 minuten.

Denise Betsema en Kata Blanka Vas finishten nog binnen de minuut, de andere deelneemsters liepen zwaardere schade op.

Fem van Empel kwam als 8e boven, op meer dan 3 minuten.

clock 10:52 10 uur 52. Veldrijden De Koppenberg lacht de Amerikaanse Clara Honsinger toe