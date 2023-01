Machtige Van Empel slaat dubbelslag in zonnig Hamme

Dankzij de zege in Benidorm is Fem van Empel al zeker van de eindzege in de wereldbeker en dus gooide ze haar programma om. Geen wedstrijd op zondag in Besançon, maar onvoorzien wel in Hamme. Het scheelt een stevige autorit.



Vooraf zei Van Empel dat haar lichaam namelijk nog wat vermoeid was na een stage in Spanje, maar daar was eigenlijk niets van te merken.



In de eerste ronde moest ze na een kleine hapering in de modder een klein gaatje op Brand dichten, maar die rollen waren voor het begin van ronde twee al omgedraaid.



Van Empel begon aan een vroege solo en zou de kloof met de rest alleen maar vergroten. Ze won met 1 minuut en 14 seconden voorsprong op Shirin van Anrooij.



Van Empel sloeg een dubbelslag, want ze wordt ook leidster in de Soudal-trofee. Een tijdelijke situatie, want na het WK zet Van Empel een punt achter haar seizoen. Ze zal het eindklassement dus niet winnen.