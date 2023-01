LIVESTREAM: Van Empel meteen solo in zonnige Flandriencross Hamme

clock 14:28 14 uur 28. Van Empel kan al met de handrem rondrijden. Ruben van Gucht. Van Empel kan al met de handrem rondrijden. Ruben van Gucht

clock 14:23 14 uur 23. Laatste ronde . Van Empel is op weg naar een dubbelslag. De zege en de leidersplaats in het klassement. Ze heeft 49 seconden achterstand op Brand in het klassement, maar dat is meer dan dichtgereden hier in Hamme. . Laatste ronde Van Empel is op weg naar een dubbelslag. De zege en de leidersplaats in het klassement. Ze heeft 49 seconden achterstand op Brand in het klassement, maar dat is meer dan dichtgereden hier in Hamme.

clock 14:21 14 uur 21. Bonus sprint. De uitslag van de bonus sprint. Van Empel pakt 15 seconden bonus. Brand 10 en Alvarado 5. Eigenlijk is Alvarado op die manier aan een nuloperatie bezig. . Bonus sprint De uitslag van de bonus sprint. Van Empel pakt 15 seconden bonus. Brand 10 en Alvarado 5. Eigenlijk is Alvarado op die manier aan een nuloperatie bezig.

clock 14:20 14 uur 20. Het duel om plaats drie . De meest spannende strijd wordt geleverd om plaats drie. Alvarado en Brand spelen jojo met elkaar. Brand was opnieuw wat dichter gekomen, maar nu is het opnieuw Alvarado die wat meer afstand neemt. . Het duel om plaats drie De meest spannende strijd wordt geleverd om plaats drie. Alvarado en Brand spelen jojo met elkaar. Brand was opnieuw wat dichter gekomen, maar nu is het opnieuw Alvarado die wat meer afstand neemt.

clock 14:18 Val. Een foutje van Van Anrooij in de modder. Ze zwenkt van rechts helemaal naar rechts en doet enkele toeschouwers eens goed schrikken. De vermoeidheid, wellicht. . 14 uur 18. fall Val Een foutje van Van Anrooij in de modder. Ze zwenkt van rechts helemaal naar rechts en doet enkele toeschouwers eens goed schrikken. De vermoeidheid, wellicht.

clock 14:13 Nog twee rondes. Van Empel stoomt vooraan onverstoord door. Van Amrooij volgt op 46 seconden. Alvarado op 1'04". Brand op 1'12" en Betsema op 1'24". . 14 uur 13. time difference Nog twee rondes Van Empel stoomt vooraan onverstoord door. Van Amrooij volgt op 46 seconden. Alvarado op 1'04". Brand op 1'12" en Betsema op 1'24".

clock 14:10 14 uur 10. Alvarado doet een gooi naar beter klassement. In de vierde ronde zien we ook de strijd om het klassement losbarsten. Alvarado is op en over Brand en Betsema gegaan. Ze gaat hevig te keer en Brand heeft niet meteen een snedig antwoord. . Alvarado doet een gooi naar beter klassement In de vierde ronde zien we ook de strijd om het klassement losbarsten. Alvarado is op en over Brand en Betsema gegaan. Ze gaat hevig te keer en Brand heeft niet meteen een snedig antwoord.

clock 14:07 14 uur 07. Alvarado lijkt opnieuw aan te sluiten. Alvarado rijdt het gaatje dicht op Brand en Betsema in de strijd om plaats drie. Het drietal kan misschien profiteren van een schuiver van Van Anrooij. Al zal dat moeilijk worden, want het verschil na de derde ronde is 21 seconden. . Alvarado lijkt opnieuw aan te sluiten Alvarado rijdt het gaatje dicht op Brand en Betsema in de strijd om plaats drie. Het drietal kan misschien profiteren van een schuiver van Van Anrooij. Al zal dat moeilijk worden, want het verschil na de derde ronde is 21 seconden.

clock 14:03 14 uur 03. Van Empel is helemaal los. Laat ons hopen dat Puck Pieterse volgende week weerwerk biedt op het WK. Ruben van Gucht. Van Empel is helemaal los. Laat ons hopen dat Puck Pieterse volgende week weerwerk biedt op het WK. Ruben van Gucht

clock 14:01 Val Alvarado. Van Anrooij volgt op 16 seconden van leidster Van Empel op het einde van ronde twee. Brand en Betsema volgen op 34 seconden. Waar zit Alvarado dan, vraag u zich af? Ze heeft aan een van de vijvers een val gemaakt en moet achtervolgen. . 14 uur 01. time difference Val Alvarado Van Anrooij volgt op 16 seconden van leidster Van Empel op het einde van ronde twee. Brand en Betsema volgen op 34 seconden. Waar zit Alvarado dan, vraag u zich af? Ze heeft aan een van de vijvers een val gemaakt en moet achtervolgen.

clock 13:58 13 uur 58. Brand valt terug. Brand zakt een beetje door de modder. Alvarado gaat haar voorbij, maar ondertussen worden Van Anrooij en Van Empel kleiner en kleiner. Van Anrooij komt wel geen morzel dichter bij de leidster. . Brand valt terug Brand zakt een beetje door de modder. Alvarado gaat haar voorbij, maar ondertussen worden Van Anrooij en Van Empel kleiner en kleiner. Van Anrooij komt wel geen morzel dichter bij de leidster.

clock 13:55 13 uur 55. Achter de rug van Van Empel gaat Van Anrooij voorbij haar ploegmaat Brand. Het verschil met de kop van de wedstrijd was 7 seconden, maar Van Empel blijft even haperen met het voorwiel. . Achter de rug van Van Empel gaat Van Anrooij voorbij haar ploegmaat Brand. Het verschil met de kop van de wedstrijd was 7 seconden, maar Van Empel blijft even haperen met het voorwiel.

clock 13:54 13 uur 54. Van Empel solo na eerste ronde. Van Empel zei voor de cross dat ze de vermoeidheid van haar Spaanse stage voelde, maar daar laat ze weinig van merken. Ze heeft een gaatje van vijf seconden na de eerste ronde. . Van Empel solo na eerste ronde Van Empel zei voor de cross dat ze de vermoeidheid van haar Spaanse stage voelde, maar daar laat ze weinig van merken. Ze heeft een gaatje van vijf seconden na de eerste ronde.

clock 13:53 13 uur 53. Alvarado heeft zich herpakt. Paul Herygers. Alvarado heeft zich herpakt. Paul Herygers

clock 13:52 13 uur 52. Rollen worden omgedraaid. Nog voor het einde van de eerste ronde rijdt Van Empel weg. nu is het Brand die moet achtervolgen met in haar wiel Alvarado, Betsema en Van Anrooij. Daarna gaapt al de leegte. . Rollen worden omgedraaid Nog voor het einde van de eerste ronde rijdt Van Empel weg. nu is het Brand die moet achtervolgen met in haar wiel Alvarado, Betsema en Van Anrooij. Daarna gaapt al de leegte.

clock 13:50 13 uur 50. Loopstrook. Van Amrooij met een indrukkende passage op de eerste loopstrook. Ze positioneert zich zo op de derde plaats. Alvarado volgt iets verder op plek zes. . Loopstrook Van Amrooij met een indrukkende passage op de eerste loopstrook. Ze positioneert zich zo op de derde plaats. Alvarado volgt iets verder op plek zes.

clock 13:49 13 uur 49. Van Empel laat niet begaan. Van Empel wil Brand geen voorsprong gunnen en rijdt in geen tijd het gaatje van vijf seconden dicht. Achter het duo komt ook de rest schoorvoetend aansluiten. . Van Empel laat niet begaan Van Empel wil Brand geen voorsprong gunnen en rijdt in geen tijd het gaatje van vijf seconden dicht. Achter het duo komt ook de rest schoorvoetend aansluiten.

clock 13:47 13 uur 47. Meteen een kloof voor Brand. In de eerste diepe modderstrook happert de motor van van Empel. Ze moet van de fiets en met haar heel wat andere rensters. Brand glipt nog door een gaatje en powert naar voor. Ze slaat zo een kloofje. . Meteen een kloof voor Brand In de eerste diepe modderstrook happert de motor van van Empel. Ze moet van de fiets en met haar heel wat andere rensters. Brand glipt nog door een gaatje en powert naar voor. Ze slaat zo een kloofje.

clock 13:45 13 uur 45 match begonnen start time Ze zijn weg ! Het is Van Empel die van de favorieten de beste start maakt. Ook Betsema is snel uit de startblokken geschoten. Brand is ook goed gestart op dit parcours, waar het in het begin moeilijk is om in te halen.

clock 13:39 13 uur 39. Ik hoop natuurlijk dat ik de meest frisse van allemaal ben. Denise Betsema. Ik hoop natuurlijk dat ik de meest frisse van allemaal ben. Denise Betsema

clock 13:37 13 uur 37. Ik ben gisteren pas terug van Spanje, dus de vermoeidheid zit nog wel een beetje in mijn lichaam. Fem van Empel. Ik ben gisteren pas terug van Spanje, dus de vermoeidheid zit nog wel een beetje in mijn lichaam. Fem van Empel

clock 13:36 13 uur 36. Omdat ik aan de leiding sta, kan ik deze cross niet laten schieten. Lucinda Brand. Omdat ik aan de leiding sta, kan ik deze cross niet laten schieten. Lucinda Brand

clock 13:12 13 uur 12. Duel Van Empel - Van Anrooij? Of derde hond die gaat lopen met het been? Fem van Empel dacht aanvankelijk morgen in actie te komen in Frankrijk, maar omdat ze sinds vorig weekend al zeker is van de eindzege in de wereldbeker, heeft ze beslist om dichter bij huis te fietsen een week voor het WK. Toeschouwers kunnen zich dus verlekkeren op een duel met Shirin van Anrooij, al kunnen ook Lucinda Brand en Ceylin Alvarado voor spektakel zorgen. Puck Pieterse is er niet bij. . Duel Van Empel - Van Anrooij? Of derde hond die gaat lopen met het been? Fem van Empel dacht aanvankelijk morgen in actie te komen in Frankrijk, maar omdat ze sinds vorig weekend al zeker is van de eindzege in de wereldbeker, heeft ze beslist om dichter bij huis te fietsen een week voor het WK.



Toeschouwers kunnen zich dus verlekkeren op een duel met Shirin van Anrooij, al kunnen ook Lucinda Brand en Ceylin Alvarado voor spektakel zorgen. Puck Pieterse is er niet bij.

clock 13:07 13 uur 07. Het parcours. Publiek is - in tegenstelling tot vorig jaar - opnieuw toegestaan in Hamme. Dat zorgt ook voor een aangepast parcours. Start en finish zijn in vergelijking met vorig jaar omgedraaid en er wordt ook meer gedraaid en gekeerd rond de tenten, die zijn opgetrokken. Voor de rest zijn alle elementen van een traditionele cross aanwezig: balkjes, bos, weide. . Het parcours Publiek is - in tegenstelling tot vorig jaar - opnieuw toegestaan in Hamme. Dat zorgt ook voor een aangepast parcours. Start en finish zijn in vergelijking met vorig jaar omgedraaid en er wordt ook meer gedraaid en gekeerd rond de tenten, die zijn opgetrokken. Voor de rest zijn alle elementen van een traditionele cross aanwezig: balkjes, bos, weide.

clock 12:58 12 uur 58. Kijk naar Sporza. U kunt de cross bekijken op Eén of op de livestream op deze pagina. We zijn er ook met live tekst bij. Het tv-commentaar wordt verzorgd door Ruben Van Gucht en Paul Herygers. De uitzending begint om 13.30 uur. . Kijk naar Sporza U kunt de cross bekijken op Eén of op de livestream op deze pagina. We zijn er ook met live tekst bij.



Het tv-commentaar wordt verzorgd door Ruben Van Gucht en Paul Herygers. De uitzending begint om 13.30 uur.