Zandduivel Shirin van Anrooij domineert in Duinencross, Fem van Empel is 2e in Koksijde

Shirin van Anrooij heeft ook in Koksijde bewezen dat ze goed is in zand. De jonge Nederlandse reed al in de 1e ronde weg op de Herygers-duin, niemand zag haar nog terug. Fem van Empel was nooit ver weg, maar maakte te veel foutjes in het zand. Na Mol en de Beekse Bergen is dit de 3e zandzege dit seizoen van Van Anrooij. Lucinda Brand finishte als derde, Sanne Cant als 7e.

Shirin van Anrooij houdt van zandcrossen. Na winst in de Beekse Bergen en aan het Zilvermeer in Mol blonk ze nu ook uit in de veldritklassieker in Koksijde. De jonge renster van Trek - Baloise won er met een demonstratie. Ze leidde van start tot finish. Op de Herygers-duin was ze ribbedebie. Paul Herygers zelf genoot met volle teugen van haar techniek. Fem van Empel zag de cocommentator dan weer te veel foutjes maken. De Europese kampioene had tijdens de verkenning weer haar knie gestoten, dezelfde knie als in Val di Sole. Van Empel richtte haar vizier op Van Anrooij, maar verloor te veel tijd in de duinen om de koploopster te remonteren. Lucinda Brand vervolledigde het podium. De voormalige wereldkampioen werd 3e in Koksijde en verstevigde zo haar leidersplaats in de Soudal Ladies-trofee.

Sanne Cant miste haar start in de duinen, maar vond geleidelijk aan wel haar ritme. Zo wurmde zich van de 15e naar de 7e plaats. In de strijd om de beste Belgische klopte ze een andere zandduivelin: Laura Verdonschot. Zij werd 8e in Koksijde.

Reacties na de cross in Koksijde:

Van Anrooij: "Eindelijk een keer een goede start"

Van Anrooij is in vorm, ze won 4 van haar laatste 5 crossen. "Vandaag maakte ik eindelijk eens een goede start", lachte ze. "Het is fijn dat ik niet meteen op achtervolgen word aangewezen. Ik wilde mijn eigen lijnen in het zand rijden en dat deed ik vanaf de eerste strook." Achter haar reed Van Empel op een 10 à 15 seconden rond: "Dat voelde ik wel, maar dat kwam vooral door de achterblijvers. Dat was best vervelend, want toen kon ik nergens mijn lijnen rijden. Er waren ook heel wat buitenlanders, die gingen niet meteen aan de kant."



"Toen ik achterom keek, zag ik wel dat ze niet echt dichterbij kwam en dat ik uitliep op de lange loopklim. Ik heb de accenten gelegd in het zand, zoals afgesproken met Sven (Nys) en herstellen op de tussenstukken. En dat werkte wel goed."



Van Anrooij zou eerst het nationaal kampioenschap niet rijden, "maar nu twijfel ik toch": "We moeten nog eens kijken of ik me aan de planning houd." Welk WK ze rijdt ligt nog helemaal open: "Bij de beloften of bij de profs."

Van Empel had haar knie gestoten bij de verkenning en had daar toch wel last van in de koers: "Het was zelfs nog de vraag of ik zou starten. Maar ik heb er het beste van gemaakt. Het is afwachten hoe ik hierop reageer, het kan dat Zonhoven zondag in de knel komt. Ik hoop dat het meevalt."



Van Empel stootte haar knie tegen het dranghekken, toen ze aan de binnenkant van een bocht uit het zandspoor schoot. "Dat kan gebeuren. Maar als hij gevoelig is, komt dat hard aan. Maar je moet er niet te veel aan denken. Ik had wel nooit de benen om te winnen. Ik voelde met nooit 100 procent. Ik haalde het maximale eruit." Van Empel zit dit seizoen aan 11 zeges en 5 tweede plaatsen.

Lucinda Brand zou na deze cross pas beslissen of ze nog wat manches van de X²O rijdt met het oog op het klassement: "Het ging goed, zeker voor iemand die niet zo goed door zand gaat, maar ik ga eerst rustig douchen en dan rustig de uitslag eens bekijken. Het ziet er wel goed uit."