LIVESTREAM: Van Anrooij snelt weg op de Herygers-duin, Van Empel in de tegenaanval

clock 14:11 14 uur 11. foutje Van Empel. Nu moet Fem van Empel toch plooien. Ze staat even stil in een bocht en moet weer 13 seconden toestaan. . foutje Van Empel Nu moet Fem van Empel toch plooien. Ze staat even stil in een bocht en moet weer 13 seconden toestaan.

clock 14:10 14 uur 10. Shirin van Anrooij leidt comfortabel, maar de hartslag even laten zakken, zit er nog niet in. Fem van Empel houdt de koploopster in haar vizier. . Shirin van Anrooij leidt comfortabel, maar de hartslag even laten zakken, zit er nog niet in. Fem van Empel houdt de koploopster in haar vizier.

clock 14:05 14 uur 05. Paul Herygers twijfelt of Fem van Empel Shirin van Anrooij nog te pakken krijgt. De professor zandcrossen merkt te veel foutjes op bij de Europese kampioene. . Paul Herygers twijfelt of Fem van Empel Shirin van Anrooij nog te pakken krijgt. De professor zandcrossen merkt te veel foutjes op bij de Europese kampioene.

clock 14:05 14 uur 05. tussenstand na 2 rondes. 1. Van Anrooij 2. Van Empel - op 13" 3. Brand - 22" 4. Alvarado - 26" 5. Betsema - 54" . tussenstand na 2 rondes 1. Van Anrooij 2. Van Empel - op 13" 3. Brand - 22" 4. Alvarado - 26" 5. Betsema - 54"

clock 14:03 14 uur 03. Shirin van Anrooij rijdt van nature uit sterk in het zand. En lopen kan ze ook. teamchef Sven Nys. Shirin van Anrooij rijdt van nature uit sterk in het zand. En lopen kan ze ook. teamchef Sven Nys

clock 14:00 Wie kan Van Anrooij nog terug halen? 14 uur . Wie kan Van Anrooij nog terug halen?

clock 13:58 13 uur 58. sterke loopster. Dat Shirin van Anrooij hier sterk uit de voeten kan, is geen verrassing. De 20-jarige renster uit Zeeland heeft ook duatlons en triatlons gelopen. . sterke loopster Dat Shirin van Anrooij hier sterk uit de voeten kan, is geen verrassing. De 20-jarige renster uit Zeeland heeft ook duatlons en triatlons gelopen.

clock 13:58 13 uur 58. Van Empel in de tegenaanval. Fem van Empel komt stilaan in haar ritme. Ze laat Brand, Alvarado en Van der Heijden achter en volgt op zo'n 10 seconden van Shirin van Anrooij. . Van Empel in de tegenaanval Fem van Empel komt stilaan in haar ritme. Ze laat Brand, Alvarado en Van der Heijden achter en volgt op zo'n 10 seconden van Shirin van Anrooij.

clock 13:56 13 uur 56. Verdonschot eerste Belgische. De beste landgenote momenteel? Laura Verdonschot. De Lommelse houdt van zand en blijft voorlopig Marion Norbert-Riberolle en Sanne Cant voor in Koksijde. . Verdonschot eerste Belgische De beste landgenote momenteel? Laura Verdonschot. De Lommelse houdt van zand en blijft voorlopig Marion Norbert-Riberolle en Sanne Cant voor in Koksijde.

clock 13:54 13 uur 54. Van Empel worstelt wat met het zand. Van Empel worstelt wat met het zand

clock 13:52 13 uur 52. Je kan er veel tijd winnen. En veel tijd verliezen. Paul Herygers over zijn duin. Je kan er veel tijd winnen. En veel tijd verliezen. Paul Herygers over zijn duin

clock 13:50 13 uur 50. de situatie op de Albert-duin. 1. Van Anrooij 2. Van der Heijden 3. Van Empel 4. Brand 5. Alvarado . de situatie op de Albert-duin 1. Van Anrooij 2. Van der Heijden 3. Van Empel 4. Brand 5. Alvarado

clock 13:49 13 uur 49. versnelling op de Herygers-duin. Van Anrooij snelt weg op de Herygers-duin, Van Empel heeft het moeilijker in het zand. De Europese kampioene zal de kloof moeten dichten op de hardere ondergrond. . versnelling op de Herygers-duin Van Anrooij snelt weg op de Herygers-duin, Van Empel heeft het moeilijker in het zand. De Europese kampioene zal de kloof moeten dichten op de hardere ondergrond.

clock 13:49 13 uur 49. Vliegende start van Van Anrooij. Vliegende start van Van Anrooij

clock 13:46 13 uur 46. Van Anrooij op kop, Cant 15e. De toppers hebben de valpartij kunnen vermijden. Shirin van Anrooij voert het peloton aan. Fem van Empel rijdt als 6e rond, Sanne Cant fietst in de top 15. . Van Anrooij op kop, Cant 15e De toppers hebben de valpartij kunnen vermijden. Shirin van Anrooij voert het peloton aan. Fem van Empel rijdt als 6e rond, Sanne Cant fietst in de top 15.

clock 13:45 valpartij in bij de start. De veldritklassieker is begonnen met een vreemde start. Midden in het pak veroorzaakt de Amerikaanse renster Honsinger een valpartij. . 13 uur 45. fall valpartij in bij de start De veldritklassieker is begonnen met een vreemde start. Midden in het pak veroorzaakt de Amerikaanse renster Honsinger een valpartij.

clock 13:45 13 uur 45. Valpartij bij de start. Valpartij bij de start

clock 13:42 13 uur 42. Zoek niet naar Puck Pieterse. De winnares van dinsdag en nummer 2 op de wereldranglijst staat niet aan de start in Koksijde. . Zoek niet naar Puck Pieterse. De winnares van dinsdag en nummer 2 op de wereldranglijst staat niet aan de start in Koksijde.

clock 13:33 13 uur 33. live! De uitzending is begonnen. Ruben van Gucht en Paul Herygers heten u welkom vanuit de commentaarcabine in Koksijde, Maarten Vangramberen verzorgt de interviews. Veel kijkplezier! . live! De uitzending is begonnen. Ruben van Gucht en Paul Herygers heten u welkom vanuit de commentaarcabine in Koksijde, Maarten Vangramberen verzorgt de interviews. Veel kijkplezier!

clock 13:00 13 uur . timing. start vrouwen: 13.45 uur start mannen: 15.00 uur . timing start vrouwen: 13.45 uur start mannen: 15.00 uur

clock 12:50 12 uur 50. Marianne Vos: "Mooie, maar lastige cross". Marianne Vos duikt een eerste keer het veld in sinds haar zege eind november in Kortrijk. "Dat is al even geleden, maar ik heb wel goed getraind", vertelt de wereldkampioene. "Eerst een hoogtestage voor het wegseizoen, vorige week heb ik weer kennis gemaakt met het veld." "Ik ga de verwachtingen vandaag niet te hoog leggen. Koksijde is een van de mooiere, maar lastigere crossen." Sinds enkele dagen neemt Vos de jonge Fem van Empel onder haar vleugels bij Jumbo-Visma. "Het is heel mooi om haar in de ploeg te hebben. Ze heeft veel in haar mars." . Marianne Vos: "Mooie, maar lastige cross" Marianne Vos duikt een eerste keer het veld in sinds haar zege eind november in Kortrijk.

"Dat is al even geleden, maar ik heb wel goed getraind", vertelt de wereldkampioene. "Eerst een hoogtestage voor het wegseizoen, vorige week heb ik weer kennis gemaakt met het veld."

"Ik ga de verwachtingen vandaag niet te hoog leggen. Koksijde is een van de mooiere, maar lastigere crossen."

Sinds enkele dagen neemt Vos de jonge Fem van Empel onder haar vleugels bij Jumbo-Visma. "Het is heel mooi om haar in de ploeg te hebben. Ze heeft veel in haar mars."

clock 12:49 12 uur 49. Marianne Vos: "Fem van Empel heeft veel in haar mars". Marianne Vos: "Fem van Empel heeft veel in haar mars"

clock 12:35 12 uur 35. Fem van Empel: "Knie weer gestoten tijdens verkenning". "Ik rijd niet per se supergraag door het zand, al maakt het me niet veel uit op welk parcours we crossen", blikt seizoensrevelatie Fem van Empel (20) vooruit. "Het ligt er verraderlijk bij. Als je een spoor mist, verlies je veel meters." "En ik heb net mijn knie weer gestoten tijdens de verkenning", sakkert Van Empel. "Hopelijk speelt me dat geen parten." "Na mijn val in Italië, op diezelfde knie, heb ik wat minder op de crossfiets getraind. Ik rijd hier om het goede gevoel weer te pakken te krijgen richting zondag, richting Zonhoven." Van Empel is de nummer 1 in de Wereldbeker. Zonhoven vormt de 12e manche. . Fem van Empel: "Knie weer gestoten tijdens verkenning" "Ik rijd niet per se supergraag door het zand, al maakt het me niet veel uit op welk parcours we crossen", blikt seizoensrevelatie Fem van Empel (20) vooruit.

"Het ligt er verraderlijk bij. Als je een spoor mist, verlies je veel meters."

"En ik heb net mijn knie weer gestoten tijdens de verkenning", sakkert Van Empel. "Hopelijk speelt me dat geen parten."

"Na mijn val in Italië, op diezelfde knie, heb ik wat minder op de crossfiets getraind. Ik rijd hier om het goede gevoel weer te pakken te krijgen richting zondag, richting Zonhoven."

Van Empel is de nummer 1 in de Wereldbeker. Zonhoven vormt de 12e manche.

clock 12:34 12 uur 34. Fem van Empel: "Maakt niet veel uit op welk parcours we crossen". Fem van Empel: "Maakt niet veel uit op welk parcours we crossen"

clock 12:30 12 uur 30. Lucinda Brand: "Zand is mijn minste punt, al won ik wel het WK". Lucinda Brand (33) hoopt in Koksijde nog een keer te kunnen winnen. "Het verschil wordt kleiner, ik kom steeds dichter bij", vertelt de voormalige wereldkampioene. "Zand is misschien mijn minste punt, al heb ik wel een WK gewonnen in het zand." Twee jaar geleden kroonde Brand zich tot wereldkampioene in Oostende. Vandaag richt ze zich op de eerste plaats in de Soudal Ladies-trofee. "Ik ga eruit halen wat in mijn benen zit. Hopelijk volstaat dat om de leiding vast te houden. Als dat lukt, pas ik mijn programma misschien nog wat aan." . Lucinda Brand: "Zand is mijn minste punt, al won ik wel het WK" Lucinda Brand (33) hoopt in Koksijde nog een keer te kunnen winnen.

"Het verschil wordt kleiner, ik kom steeds dichter bij", vertelt de voormalige wereldkampioene. "Zand is misschien mijn minste punt, al heb ik wel een WK gewonnen in het zand."

Twee jaar geleden kroonde Brand zich tot wereldkampioene in Oostende. Vandaag richt ze zich op de eerste plaats in de Soudal Ladies-trofee.

"Ik ga eruit halen wat in mijn benen zit. Hopelijk volstaat dat om de leiding vast te houden. Als dat lukt, pas ik mijn programma misschien nog wat aan."

clock 12:29 12 uur 29. Lucinda Brand: "Het verschil wordt kleiner". Lucinda Brand: "Het verschil wordt kleiner"

clock 12:25 12 uur 25. Shirin van Anrooij: "Hopelijk kunnen we er een strijd van maken". Shirin van Anrooij presteert goed in zand. Dat demonstreerde ze dit seizoen al met zeges in de Beekse Bergen en aan het Zilvermeer in Mol. Ook in Koksijde krijgt ze "een leuk parcours" voorgeschoteld. "Ik heb er veel zin in", zegt de 20-jarige Nederlandse. "Het zand ligt er gelukkig nog als zand bij. Het heeft niet te veel geregend, dan zou het te makkelijk zijn." Vanmiddag zal Van Anrooij opnieuw moeten opboksen tegen haar generatiegenote Fem van Empel. "Iedereen heeft het er altijd over", lacht ze. "Afwachten hoe hard ze weer rijdt. Hopelijk kunnen we er een strijd van maken." . Shirin van Anrooij: "Hopelijk kunnen we er een strijd van maken" Shirin van Anrooij presteert goed in zand. Dat demonstreerde ze dit seizoen al met zeges in de Beekse Bergen en aan het Zilvermeer in Mol. Ook in Koksijde krijgt ze "een leuk parcours" voorgeschoteld.

"Ik heb er veel zin in", zegt de 20-jarige Nederlandse. "Het zand ligt er gelukkig nog als zand bij. Het heeft niet te veel geregend, dan zou het te makkelijk zijn."

Vanmiddag zal Van Anrooij opnieuw moeten opboksen tegen haar generatiegenote Fem van Empel. "Iedereen heeft het er altijd over", lacht ze.

"Afwachten hoe hard ze weer rijdt. Hopelijk kunnen we er een strijd van maken."

clock 12:24 12 uur 24. Shirin van Anrooij: "Ik heb er veel zin in". Shirin van Anrooij: "Ik heb er veel zin in"

clock 12:20 12 uur 20. Sanne Cant: "Eerste zandstrook wordt al cruciaal". Sanne Cant staat 3 keer op de erelijst in Koksijde. "Ik kom altijd heel graag naar hier", vertelt ze voor de wedstrijd. "De eerste zandstrook wordt al cruciaal, denk ik. Als je daar meteen moet lopen, speel je makkelijk een halve minuut kwijt." "Ik ga dus opnieuw proberen om goed van start te gaan. Dan zien we wel waar ik strand." . Sanne Cant: "Eerste zandstrook wordt al cruciaal" Sanne Cant staat 3 keer op de erelijst in Koksijde. "Ik kom altijd heel graag naar hier", vertelt ze voor de wedstrijd.

"De eerste zandstrook wordt al cruciaal, denk ik. Als je daar meteen moet lopen, speel je makkelijk een halve minuut kwijt."

"Ik ga dus opnieuw proberen om goed van start te gaan. Dan zien we wel waar ik strand."



clock 12:14 12 uur 14. Sanne Cant: "Zien waar ik strand". Sanne Cant: "Zien waar ik strand"

clock 11:07 11 uur 07. erelijst in Koksijde. 2021: Annemarie Worst 2019: Ceylin Alvarado 2018: Denise Betsema 2018: Sanne Cant (BK) 2017: Maud Kaptheijns 2015: Sanne Cant 2014: Sanne Cant 2013: Katie Compton 2012: Katie Compton 2012: Marianne Vos (WK) . erelijst in Koksijde 2021: Annemarie Worst 2019: Ceylin Alvarado 2018: Denise Betsema 2018: Sanne Cant (BK) 2017: Maud Kaptheijns

2015: Sanne Cant 2014: Sanne Cant 2013: Katie Compton 2012: Katie Compton 2012: Marianne Vos (WK)

clock 09:57 09 uur 57. Om naar uit te kijken:. Bevestigt Sanne Cant haar geslaagde comeback in Herentals, waar ze in de top 5 finishte? Hoe heeft 8-voudig en regerend wereldkampioene Marianne Vos haar break verteerd? Haar laatste cross dateert van eind november, toen ze won in Kortrijk. Vanmiddag staat ze opgelijnd met haar nieuwe ploeggenote en raspaardje Fem van Empel. En kan Lucinda Brand de eerste plaats in het klassement vasthouden. Denise Betsema (op 26") en Ceylin del Carmen Alvarado (op 29") zitten haar op de hielen. . Om naar uit te kijken: Bevestigt Sanne Cant haar geslaagde comeback in Herentals, waar ze in de top 5 finishte?

Hoe heeft 8-voudig en regerend wereldkampioene Marianne Vos haar break verteerd? Haar laatste cross dateert van eind november, toen ze won in Kortrijk. Vanmiddag staat ze opgelijnd met haar nieuwe ploeggenote en raspaardje Fem van Empel.

En kan Lucinda Brand de eerste plaats in het klassement vasthouden. Denise Betsema (op 26") en Ceylin del Carmen Alvarado (op 29") zitten haar op de hielen.