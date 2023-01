Bevestigt Sanne Cant in het zand? Kijk straks naar de cross in Koksijde

Heeft u een duoticket gewonnen voor de veldritten in Gullegem (07/01) of Zonhoven (08/01)?

clock 09:57

09 uur 57. Om naar uit te kijken:. Bevestigt Sanne Cant haar geslaagde comeback in Herentals, waar ze in de top 5 finishte? Hoe heeft 8-voudig en regerend wereldkampioene Marianne Vos haar break verteerd? Haar laatste cross dateert van eind november, toen ze won in Kortrijk. Vanmiddag staat ze opgelijnd met haar nieuwe ploeggenote en raspaardje Fem van Empel. En kan Lucinda Brand de eerste plaats in het klassement vasthouden. Denise Betsema (op 26") en Ceylin del Carmen Alvarado (op 29") zitten haar op de hielen. .