LIVESTREAM: Brand en Betsema strijden in Brussel om eindwinst in X²O Trofee

14:03 Winderig Brussel. Er is veel wind in Brussel en daar heeft vooral Brand wat moeite mee. Betsema trekt het zich allemaal niet aan.

14:01 14 uur 01. Brand ziet Betsema rijden in een bochtige sector. De Europese kampioene knabbelt aan haar achterstand: 15 seconden.

14:00 14 uur . Einde ronde 2. De achterstand van Brand loopt op. Aan de finishlijn is het verschil met Betsema al 17 seconden.

13:59 13 uur 59. Betsema vliegt, het is code rood voor Brand. Paul Herygers.

13:59 13 uur 59. Brand loopt weg van Worst in de achtervolging op Betsema.

13:56 13 uur 56. De voorsprong van Betsema is in geen tijd 13 seconden. Worst leidt nu de achtervolging want Brand moet toch even bekomen.

13:56 Slipper Brand. Op een schuine kant gaat Brand met één been pikkelend tegen de grond. Betsema profiteert van die val om weer weg te rijden.

13:55 13 uur 55. Brand komt ten val in de achtervolging op Betsema.

13:54 13 uur 54. Op haar "gemakje" heeft Brand de kloof met Betsema gedicht. Ook de Europese kampioene heeft vandaag duidelijk een goede dag.

13:52 13 uur 52. Einde ronde 1. De eerste ronde zit erop tussen de gebouwen van de VUB. Betsema trekt door op het asfalt, ook Brand legt zich plat.

13:51 13 uur 51. Brand beseft dat ze Betsema niet te ver mag laten rijden, ze gaat over Worst naar de tweede plaats.

13:49 13 uur 49. Betsema voelt haar benen niet in de openingsronde, ze zet Worst en Brand onder druk.

13:48 13 uur 48. Lang heeft Brand niet moeten achtervolgen. Na een korte inspanning heeft ze Worst en Betsema, die wel goed uit de startblokken zijn geschoten, al bijna te pakken.



13:46 13 uur 46. De slechte start van Brand is interessant voor het koersverloop. Ruben Van Gucht.

13:46 13 uur 46. De start van Brand is erg matig, ze rijdt op dit moment niet eens rond in de top tien.

13:45 13 uur 45. Let's go! De lichten zijn op groen gesprongen in de hoofdstad. Lucinda Brand heeft haar start wat gemist en duikt pas als 10e het veld in.

13:43 13 uur 43. De cross in Brussel is aan zijn vierde editie toe. De drie vorige Universiteitscrossen werden allemaal gewonnen door Ceylin del Carmen Alvarado.

13:42 13 uur 42. Het parcours ligt er verraderlijk bij. Het is vettig en heel glad. Denise Betsema.

13:40 13 uur 40. Ik moet vandaag overeind blijven en geen pech hebben op de verkeerde plaats. Dan komt het wel goed, denk ik. Lucinda Brand.

13:39 13 uur 39. Livestream loopt! De uitzending op één en in onze livestream is begonnen. Renaat Schotte, Ruben Van Gucht en Paul Herygers gidsen je vandaag doorheen de vrouwen- en mannencross.

10:41 10 uur 41. Nummer 20 vr Brand? Als Lucinda Brand vandaag opnieuw wint, dan is het al haar 20e zege van het seizoen. De Nederlandse won dit seizoen al de Wereldbeker, de Superprestige en het Europees Kampioenschap.

Als Lucinda Brand vandaag opnieuw wint, dan is het al haar 20e zege van het seizoen. De Nederlandse won dit seizoen al de Wereldbeker, de Superprestige en het Europees Kampioenschap.

Enkel op het NK en het WK botste Brand op een superieure Marianne Vos. Schiet ze in de hoofdstad een vierde hoofdvogel af?

10:37 Alicia Franck is er in Brussel niet bij na haar opgave gisteren in Gavere.