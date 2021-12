LIVESTREAM: Kijk nu naar de Azencross bij de vrouwen

14:11 14 uur 11. Van Anrooij was daarnet gretig in de achtervolging op Betsema, maar nu moet ze even naar adem happen in het wiel van tempobeulen Brand en Betsema. . Van Anrooij was daarnet gretig in de achtervolging op Betsema, maar nu moet ze even naar adem happen in het wiel van tempobeulen Brand en Betsema.

14:10 14 uur 10. Van Anrooij en Brand hebben de kloof met Betsema plots in één klap gedacht. Voor Worst ging het voorin te snel. Zij hangt nu tussen de kopgroep en een achtervolgend groepje waarin Cant een frisse indruk maakt. . Van Anrooij en Brand hebben de kloof met Betsema plots in één klap gedacht. Voor Worst ging het voorin te snel. Zij hangt nu tussen de kopgroep en een achtervolgend groepje waarin Cant een frisse indruk maakt.

14:09 Het vloeit vooraan weer samen. Alleen Worst haakt af. 14 uur 09. Het vloeit vooraan weer samen. Alleen Worst haakt af

14:07 14 uur 07. Betsema moet na de materiaalzone even van de fiets op een zware modderstrook. De kloof met de achtervolgers blijft voorlopig wel intact. . Betsema moet na de materiaalzone even van de fiets op een zware modderstrook. De kloof met de achtervolgers blijft voorlopig wel intact.

14:05 Betsema heeft een klein kloofje op het trio met Brand. 14 uur 05. Betsema heeft een klein kloofje op het trio met Brand

14:04 14 uur 04. Het gaat soepel bij Betsema. Als ze deze beelden zelf zou zien, dan moet ze erin geloven. Het gaat vooruit. Paul Herygers. Het gaat soepel bij Betsema. Als ze deze beelden zelf zou zien, dan moet ze erin geloven. Het gaat vooruit. Paul Herygers

14:02 14 uur 02. Betsema slaat kloofje. Aan de tweede doortocht bij de finish heeft Denise Betsema een bonus van 5 seconden op Brand, Van Anrooij en Worst. Een achtervolgend groepje met onder meer Cant en Alvarado volgt al op 25 tellen. . Betsema slaat kloofje Aan de tweede doortocht bij de finish heeft Denise Betsema een bonus van 5 seconden op Brand, Van Anrooij en Worst. Een achtervolgend groepje met onder meer Cant en Alvarado volgt al op 25 tellen.

14:01 14 uur 01. Kopkwartet. Annemarie Worst heeft voorin de aansluiting gemaakt. We zitten nu met 4 Nederlandse vrouwen in de spits van de wedstrijd, al probeert Betsema nu wel op kousenvoeten weg te glijden. . Kopkwartet Annemarie Worst heeft voorin de aansluiting gemaakt. We zitten nu met 4 Nederlandse vrouwen in de spits van de wedstrijd, al probeert Betsema nu wel op kousenvoeten weg te glijden.

13:59 13 uur 59. Terwijl de koplopers bij een beekje van de fiets wippen, blijft Worst in het zadel. Ze heeft Brand, Betsema en Van Anrooij nog altijd in het vizier. . Terwijl de koplopers bij een beekje van de fiets wippen, blijft Worst in het zadel. Ze heeft Brand, Betsema en Van Anrooij nog altijd in het vizier.

13:59 13 uur 59. Na Worst volgen ook Alvarado en Cant, als eerste Belgische op de 6e stek. Op de modderstroken lijkt het toch stevig stampen. . Na Worst volgen ook Alvarado en Cant, als eerste Belgische op de 6e stek. Op de modderstroken lijkt het toch stevig stampen.

13:58 Betsema, Brand en Van Anrooij gaan naar de kop. 13 uur 58. Betsema, Brand en Van Anrooij gaan naar de kop

13:57 13 uur 57. Aan de materiaalzone kiest Betsema voor een schone fiets, Brand en Van Anrooij rijden door. De fietswissel zorgt niet voor tijdverlies. . Aan de materiaalzone kiest Betsema voor een schone fiets, Brand en Van Anrooij rijden door. De fietswissel zorgt niet voor tijdverlies.

13:56 13 uur 56. Betsema heeft haar bonusseconden te pakken en laat het initiatief nu aan Brand. Annemarie Worst volgt op korte afstand van het leiderstrio. . Betsema heeft haar bonusseconden te pakken en laat het initiatief nu aan Brand. Annemarie Worst volgt op korte afstand van het leiderstrio.

13:54 13 uur 54. Betsema doet een prima zaakje. Bij de doortocht aan de finish komt Denise Betsema als eerste op de streep en sprokkelt zo ook de extra seconden. Belangrijk voor het klassement, waarin Betsema een voorsprong van ruim anderhalve minuut heeft op Brand. . Betsema doet een prima zaakje Bij de doortocht aan de finish komt Denise Betsema als eerste op de streep en sprokkelt zo ook de extra seconden. Belangrijk voor het klassement, waarin Betsema een voorsprong van ruim anderhalve minuut heeft op Brand.

13:54 13 uur 54. Koptrio. Op het wasbord nestelt Brand zich in het wiel van Van Anrooij en met zijn tweeën pikken ze hun wagonnetje weer aanbij Betsema. . Koptrio Op het wasbord nestelt Brand zich in het wiel van Van Anrooij en met zijn tweeën pikken ze hun wagonnetje weer aanbij Betsema.

13:51 13 uur 51. We zien Lucinda Brand nu toch stevig doortrekken. De wereldkampioene jaagt op Van Anrooij, die zelf een gaatje heeft moeten laten op Betsema. . We zien Lucinda Brand nu toch stevig doortrekken. De wereldkampioene jaagt op Van Anrooij, die zelf een gaatje heeft moeten laten op Betsema.

13:47 13 uur 47. Klein gaatje. Tussen Van Anrooij en Betsema gaapt toch al een kloofje van een meter of tien. In het achtervolgende groepje zit Alvarado in de spits. De diesel van Brand moet nog warmlopen. . Klein gaatje Tussen Van Anrooij en Betsema gaapt toch al een kloofje van een meter of tien. In het achtervolgende groepje zit Alvarado in de spits. De diesel van Brand moet nog warmlopen.

13:47 13 uur 47. Bij de eerste loopstrook komt er mondjesmaat wat afscheiding. Voorlopig is het Van Anrooij die het voortouw neemt, met Betsema in haar wiel. . Bij de eerste loopstrook komt er mondjesmaat wat afscheiding. Voorlopig is het Van Anrooij die het voortouw neemt, met Betsema in haar wiel.

13:45 13 uur 45 match begonnen Start Het startschot weerklinkt in Loenhout. Het blijft toch een triest beeld, zo zonder toeschouwers, zeker in het anders zo sfeervolle Loenhout