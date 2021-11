LIVESTREAM: Is Worst opnieuw de koningin van de Koppenberg?

Betsema heeft een nieuwe uitdager in de achtervolging: Clara Honsinger. Worst en Kastelijn zijn achteruit geslagen na een technisch moeilijke strook.

13 uur 58. Betsema heeft een nieuwe uitdager in de achtervolging: Clara Honsinger. Worst en Kastelijn zijn achteruit geslagen na een technisch moeilijke strook. .

Betsema is de Fuglsang van de cross: ze rijdt altijd!

13 uur 56. Betsema is de Fuglsang van de cross: ze rijdt altijd! Michel Wuyts.

Lucinda Brand, die vorig jaar nog tot de slotklim kon volgen met Worst, komt voorlopig niet in het stuk voor. De wereldkampioene heeft inhaalwerk voor de boeg.

13 uur 56. Lucinda Brand, die vorig jaar nog tot de slotklim kon volgen met Worst, komt voorlopig niet in het stuk voor. De wereldkampioene heeft inhaalwerk voor de boeg. .

13:54

13 uur 54. Betsema op kop. Worst schuift bijna weg in haar haast om Betsema los te schudden. Na nog een tweede foutje in de modder neemt Betsema over. .